推開童話冒險大門！捷克國民級童書遊樂園 登陸台北國際書展

台北國際書展捷克館展出60本捷克近10年最美童書，捷克中心台北主任馬凱棠宣布，明年捷克將成為明年台北國際書展主題國。 圖：捷克中心／提供

[Newtalk新聞] 2026台北國際書展，一場源自中歐國家捷克的童書冒險將在台北國際書展盛大展開！捷克童書 遊樂園首度登陸台北。捷克經濟文化辦事處代表史坦格（David Steinke）表示，他很高興看到捷克書籍在台灣擁有這麼多忠實粉 絲。他幽默地分享，自己小時候其實並不愛讀書，直到 15 歲那年才驚覺書中世界竟如此精彩。史坦格指出 ，捷克雖然向世界分享過如卡夫卡（Kafka）、赫拉巴爾（Hrabal）與昆德拉（Kundera）等富含哲思、甚至有些 沉重的經典名著，但這次代表團「不談沉重」，而是帶來了充滿生命力與想像力的捷克兒童及青少年文學， 甚至準備了象徵驚喜的棉花糖，要與大家共享這趟刺激的文學旅程。

他感性地引用馬克．吐溫（Mark Twain）的名言：「好朋友、好書和良心安穩的睡眠，這就是理想的生活。」史 坦格強調，除了經典與當代作品，捷克更期待與台灣分享未來的可能性；他特別預告，現場將有一個關於 未來的重大喜悅，並將這份驚喜交由隨後上台的捷克中心主任來正式揭曉，邀請大家一同沉浸在捷克文學 的魅力中。

正式揭曉！捷克將受邀擔任「2027台北國際書展」主題國！

捷克中心臺北主任馬凱棠（Markéta Lipold Záhumenská）表示，她經常造訪台灣各地的書店，對於台灣出 版品精美的裝幀與設計工藝深感欣賞。當她在思考如何向眼光敏銳的台灣讀者呈現捷克的圖書美學時，她 堅定地表示：「我毫不猶豫地選擇了童書與青少年文學，因為這正是捷克插畫家與作家展現驚人創意與設 計力最具代表性的領域。我們今年將這些作品中的『時之選』帶到台北，就是希望讓讀者近距離探索捷克兒 童文學的深度。」

馬凱棠強調，今年是捷克中心第二次與辦事處攜手參與台北國際書展，現場不僅集結了去年與今年的精華 作品，更有跨領域的優秀作家與繪本創作者代表團親臨現場與讀者互動。她更興奮地接續代表史坦格留下 的伏筆，正式宣布現場最大的驚喜：捷克已正式獲邀擔任 2027 台北國際書展的主題國（Guest of Honor ）！

期待捷克擔任2027台北國家書展主題國！郝明義：捷台情誼在書本的舞台開花結果

針對這項令人振奮的宣佈，台北國際書展基金會董事長郝明義也隨即表達了誠摯的感謝與高度期待。郝明義董事長表示，台灣與捷克長期維持著極為緊密的文化交流，這份深厚的情誼如今在書展的舞台上進一步 開花結果。 郝明義感性地分享，他過去曾親自參與布拉格書展，當時便對捷克創作者所展現出的精緻質感與藝術深度 留下極其深刻的印象。

他強調，在正式迎來 2027 年主題國展出之前，捷克中心臺北透過今年的精細策劃 ，已經向台灣讀者呈現了如此多元且富有生命力的文化內容。郝明義指出：「感謝捷克願意擔任明年的主題 國！現在，我們有一整年的時間可以帶著這份喜悅，好好期待捷克明年更為宏大且精彩的文化呈現。」

60本捷克十年最美童書——國民級選書人的精選祕密，揭秘捷克童書的感官魅力！

在2026年台北國際書展的捷克國家展位上，主辦的捷克中心台北（Czech Centre Taipei）特別邀請了捷克的翻譯學博士暨資深策展人 Jitka Nešporová 博士擔綱重任。她不僅為捷克館規劃了一系列論壇與工作坊 主題，更針對台灣市場的獨特品味，親自策劃了核心展區——「60本捷克十年最美童書（2015–2025）」。從立體翻翻書到哲學圖像小說、從怪小孩的故事到死亡與家族的深思、從紙本閱讀到跨界藝術裝置，這場展覽用多個面向回答一個簡單卻深刻的問題：童書可以有多有趣？

從台南到台中：「躍然紙外」巡迴展再掀童書新頁，臺文館館長親揭捷臺深厚緣分

備受矚目的互動展「躍然紙外：捷克跨界當代童書展（Beyond Paper Plane）」，繼去年秋季在台南國立臺灣 文學館（臺文館）引發熱烈迴響後，本次在台北國際書展現場展出其精選內容，再度成為展場焦點。

走進展區，觀眾將見證一場對「童書」本質的大膽重新定義。由策展人 Emma Hanzlíková 操刀，展覽聚焦 捷克近年在兒童書籍領域的跨界創新，運用金屬片、光學薄膜與拾得物件，讓平面繪本真正「躍然紙外」。 小朋友可以親手翻動《Tibbles》的漫畫頁面、在黑暗中驚呼《Over the Evening Darkness》的夜光字母如何 發光，或走進《A is for Antarctica》的摺疊互動世界。在這裡，書本不再只是紙張與文字的載體，而是變身為 立體藝術裝置與互動遊樂場的冒險入口。

針對這場展覽的成功，國立台灣文學館館長在開幕致詞時感性地回顧了捷臺雙方的深厚淵源。館長特別感謝捷克好朋友們的蒞臨，並指出：「捷克中心台北成立後的第一個重要展覽，便是選擇與台文館合作。這份緣分不只建立在文學作品的交流上，更透過如『躍然紙外』這般立體、跨界的童書創作，讓兩國的文化連結 更加緊密。」

