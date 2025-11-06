推閱讀教育 竹縣女童軍會攜手縣府為孩子送上學習能量





新竹縣女童軍會持續以行動推廣閱讀，今年「送愛悅讀列車」再度啟程，邁入第16個年頭，捐贈竹北國小、新豐國小、大同國小及錦屏國小等4所學校，每校贈購書經費1萬元，贈書儀式6日在竹北國小圖書館辦理，為孩子送上滿滿書香與學習能量，學生們也送上親手製作感謝卡，場面十分溫馨。

女童軍會理事長、縣府秘書長李安妤表示，縣長楊文科不遺餘力推動閱讀政策，盼建構富而好禮的社會，除了打造縣總圖書館外，還有增編閱讀經費，不斷提升軟硬體。今天新竹縣女童軍會一年一度的贈書活動，16年以來成果豐碩，期盼持續帶動新竹縣校園的閱讀風氣，希望孩子透過閱讀走遍全世界。

女童軍會總幹事陳梅芳表示，每年希望與教育局攜手推動閱讀活動，透過捐贈購書經費，讓學校選擇採買最適合的書籍給孩子，預估4校約有200本新書籍會挹注，女童軍會會持續推動下去，讓孩子獲得更多新知。

竹北國小校長康靜慧表示，感謝童軍會贈購書經費，這次採購類型以國際觀、雙語為主的書籍，本校閱讀風氣非常熱絡，也有圖書推動教師協助一系列活動，添購更多書籍，讓孩子得到更多資源，看到孩子們迫不及待翻閱新書、互相推薦好書，令人感動；女童軍會的支持不僅是贈書，更為孩子開啟通往知識的大門。

大同國小校長王富美指出，學校閱讀風氣已深植校園文化，學生多次在縣內語文競賽與閱讀績優評選中表現優異，並設置「棒球閱讀角」營造多元閱讀空間。

新豐國小校長何享憫表示，雖為鄉內小校，但學校與新豐鄉立圖書館緊密合作，讓孩子在探索中培養閱讀興趣與習慣。

錦屏國小校長黃晴逸分享，學校以「用閱讀紮根孩子的學習力」為理念，結合原民文化推動多元課程，讓閱讀融入生活、激發孩子的學習潛能。





