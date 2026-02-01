推防災避難須知影片 賴清德、蕭美琴：做好準備 多爭取3天

[Newtalk新聞]

總統賴清德、副總統蕭美琴日前透過社群平台發布以「爭取3天，爭取更多時間」為題的防災避難須知影片，籲民眾準備防災避難包、建立自己與家庭的防災計劃、參加緊急救護課程等3項具體行動，為各種突如其來的災害預先做好準備，讓自己及家人都更安全。





賴清德透過threads發文指出，平安不能只靠運氣。颱風、地震這些不速之客，總是在日常突然出現。平時多一點準備，災害發生時，就能少一分慌亂、多一分把握。

廣告 廣告





賴清德說，為什麼要強調「爭取3天」？因為在災害發生的第一時間，消防與醫療人力會優先投入搶救生命。在外部救援與物資到位之前，「3天」就是關鍵的 72 小時，若事前有準備，除了穩住生活步調，也能夠照顧身邊的人。





賴清德提到，這3支影片想和大家分享，防災不只是準備一個防災包，而是要建立屬於自己和家人的防災計畫。當突如其來的災害發生時，知道該做什麼、能互相照應，就是一種最大的力量。





蕭美琴也透過threads發文表示，災難來臨時，真正能保護我們的，是平時是否做好準備。「爭取3天」指的是災害發生後黃金72小時。平時做好儲備三天災難生存力的準備，在外部支援與物資完全到位之前，就能少一分恐慌、多一分安全。





蕭美琴提醒，除了準備防災包、學會基本救護的知識之外，也為自己和家人建立一套清楚的防災計畫。包括災害來時該怎麼應變、如何聯絡彼此、需要哪些基本物資，平時多想一步，關鍵時刻就能更安心。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

柯文哲稱新北交通、居住環境改變太慢 黃國昌指延宕非侯友宜問題

蔡賴大戰2.0？黃暐瀚：我不是「爆料者」 蔡英文2028不會挑戰賴清德