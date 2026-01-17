推陳佩琪選台北市長？黃國昌：一切都看她的決定

民眾黨主席黃國昌(右二)今到嘉義市為代表該黨參選嘉義市長的立委張啓楷(中)站台，外傳前民眾黨主席柯文哲(左二)有意讓妻子陳佩琪參選台北市長，黃國昌受訪表示，一切都看佩琪醫師的決定。(記者丁偉杰攝)

〔記者丁偉杰、王善嬿／嘉義報導〕下屆台北市長選舉傳聞前民眾黨主席柯文哲有意讓妻子陳佩琪參選。民眾黨主席黃國昌今下午在嘉義市受訪表示，一切都看佩琪醫師的決定。

黃國昌表示，陳佩琪是非常優秀、獨立自主的人，一切都看她的意思。現在真正要傷腦筋的是民進黨才對，民進黨台北市還推不出人，先讓民進黨去傷腦筋。

針對民眾黨不分區立委「2年條款」，媒體詢問是否影響民眾黨立院委員會的安排或佈局？黃國昌說，民眾黨立院黨團很團結，運作非常有秩序，對民眾黨黨團來講，無論誰在立委的位置上，只有一個任務，就是為台灣人民全力以赴。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

傳柯授意披白袍選北市？陳佩琪回應了

自由爆新聞》台美關稅「藍白紅」都跳腳！中國「又崩潰」網無情酸爆

陳玉珍自認福建人、非台灣人！梁文傑冷回「這3字」

黃國昌訪美接連被AIT打臉 吳靜怡：民眾黨在台美關係臭不可聞

