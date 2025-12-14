推陸配包公麵 總統：認同台灣都是國家主人

內政部近日推出多項針對陸配參政的限制措施，引發政府對陸配不友善的爭議。總統賴清德為此親自走訪一位來自中國河南、在台灣打拼超過20年的陸配郭明華所經營的私房麵店，表達對陸配在台生活的支持與認同。然而，此舉卻引來在野黨質疑，認為政府對陸配採取雙重標準，允許開店卻限制參政權，形成鮮明對比。賴清德的麵店之行背後，反映了台灣社會對陸配權益議題的複雜討論。

賴總統與陸配郭明華。（圖／總統YT）

賴清德總統在訪問位於中山區的小巷麵館時品嚐了「總統套餐」，包含招牌私房麵、滷味拼盤和銀耳湯。他向郭明華表示，因為認同台灣並在此打拼，就是這個國家的主人，而郭老闆表示子孫萬代都會在這裡，並對總統的到訪感到振奮，她認為這給了她很大的力量，並強調台灣是她的家。

這家麵店在當地頗有名氣，店內不僅掛有郭明華與前總統馬英九的合照，還展示著藍綠政治人物贈送的祝賀匾額。附近居民和店家都熟知郭明華的河南背景，讚賞她獨特的麵食料理。一位附近店家老闆娘表示，因為郭明華來自河南，所以能提供當地較為少見的特色料理。當地居民也表示經常光顧這家麵店，甚至會叫外賣。

台北中山陸配麵店。（圖／TVBS）

然而，總統此時造訪陸配麵店的舉動引發在野黨的批評。國民黨主席鄭麗文質疑賴總統用「廉價、輕佻、矯情」的方式來掩飾對特定族群的打壓，強調「總統不是這樣當的」。她指的是近期有陸配因國籍法問題，從村長到議員職位被解職的爭議。

國民黨主席鄭麗文。（圖／TVBS）

國民黨立委賴士葆則直接點出了他認為的矛盾，他表示賴清德可能是為了爭取幾十萬張陸配選票，才會在選舉臨近時拜訪陸配。賴士葆質疑政府允許陸配開麵館卻限制參政權的做法，稱這完全是一種歧視和打壓。

國民黨立委賴士葆。（圖／TVBS）

在野黨認為，總統這次的麵店之行是試圖消除對陸配不友善的印象，但實際上卻展現了政府對待陸配的雙重標準。這場看似簡單的用餐活動，實則折射出台灣社會對陸配權益的複雜態度和政治考量。

