推離島租賃機車電動化 交通部試辦補助計畫

（中央社記者黃巧雯台北27日電）為推動離島租賃機車電動化，交通部本週推出試辦補助計畫，今、明年各編6000萬元及3000萬元，即日起開放申請，以小琉球、綠島、蘭嶼每輛補助3萬元試算，估可汰換約3000輛。

交通部為辦理行政院核定「營造深度減碳運輸環境暨打造低耗能交通場域計畫」，補助地方政府辦理離島地區租賃機車電動化作業，打造低碳交通區試辦亮點，本週公布交通部試辦離島地區租賃機車電動化計畫補助作業要點。

這項計畫補助地方政府規劃辦理離島地區租賃機車電動化工作項目，包括汰換租賃燃油機車為電動機車、建置電動機車能源補充設施、提供租賃電動機車維修保養服務、辦理利害關係人溝通協商作業。

根據補助作業要點，這項計畫補助分「基本型」及「競爭型」，其中基本型以2年完成1000輛為基準；競爭型以2年完成汰換超過1000輛，或1年9個月內完成汰換1000輛。

交通部公共運輸監理司科長林政彥告訴中央社記者，即日起受理地方政府申請，將優先核定具備政策亮點的競爭型申請案。

至於補助額度，交通部指出，全新電動機車每輛補助新台幣3萬元（含保養維修服務），或車齡2年以內，且行駛里程低於3500公里的已領牌、但未報廢電動機車，每輛補助5000元（含保養維修服務）。

不過，實際經費補助比率，將依據行政院主計總處最新公布「各直轄市及縣（市）政府財力分級表」，並依財力分級進行補助。

林政彥透露，目前台東縣、屏東縣已表達興趣，以綠島、蘭嶼、屏東小琉球為例，可獲得全額（3萬元）補助。

林政彥表示，今年交通部已編列6000萬元，明年預算約3000萬元，但仍須經過立法院三讀後才能確定，若以每輛補助3萬元計算，預計可汰換約3000輛電動機車。（編輯：李亨山）1141127