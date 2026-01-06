推零售包裝減塑 環境部公布指引

環境部最新減塑措施新增納管零售包裝，今日發布「零售商品包裝循環永續指引」。（示意圖：shutterstock／達志）

環境部最新減塑措施新增納管零售包裝，今日發布「零售商品包裝循環永續指引」，針對製造業、輸入業、零售業及包裝業，提出食品、飲品、化粧品、清潔劑及雜貨等五大商品類型的包裝設計優化、材料選擇、回收與循環再利用等建議，業者可在每年年底彙整減量成果並公開數據，盼實現119年塑膠包裝廢棄物減量5％、124年減量10％，以及124年整體包裝廢棄物減量5％目標。

環境部資源循環署表示，商品包裝已成為影響資源使用效率與廢棄物產生的重要關鍵，但零售包裝設計與規格決策分散於不同產業鏈，政策推動面臨挑戰，為此已於去年成立「零售商品包裝循環永續策略聯盟」，作為政府與產業交流合作的平台，本次發布的指引，提供產業具體刑度方向，擴大邀請供應鏈業者參與。

循環署表示，《零售商品包裝循環永續指引》適用對象涵蓋製造業、輸入業、零售業及包裝業，範圍包括食品、飲品、化粧品、清潔劑及雜貨等五大商品類型，以「推動產品包裝符合綠色設計原則」、「落實廢棄物源頭減量、避免過度包裝」及「促進資源循環利用」3大核心，依不同業別提出包裝設計優化、材料選擇、回收與循環再利用等行動建議，協助業者兼顧產品功能與市場需求，逐步降低環境負荷。

循環署強調，本指引定位為政策引導工具，並非即時法規要求，將採取「自願推動、示範驗證、逐步精進」方式，陪伴業者累積實務經驗與可行模式，待相關模式成熟並具廣泛適用性後，再評估後續制度化方向。

