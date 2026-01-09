推「代理孕母」被罵翻！柯文哲嘆：我坐牢時候什麼都不用看每天發呆

政治中心／綜合報導

柯文哲陪同陳昭姿拜會朝野黨團，力推《人工生殖法》修法。（資料圖／民眾黨團提供）

為推動「代理孕母」修訂《人工生殖法》，前民眾黨主席柯文哲今（9）日率民眾黨團總召黃國昌、民眾黨立委陳昭姿拜會立法院長韓國瑜，會後記者會上，對於《人工生殖法》昨衛環委員會審查時，陳昭姿、民進黨立委林淑芬等人爆發激烈言詞交鋒，柯文哲力挺陳昭姿表示，不要為了反對而反對，感嘆的說自己在坐牢時每天發呆，可是一出來每天吵吵鬧鬧，在幹嘛？！

柯文哲表示，理性、務實、科學，代理孕母很多人在講很天際的話在模糊焦點，但先求有再求好就是沒有爭議的部分先過，那些有各種疾病原因沒辦法懷孕，但又很想有自己親生骨肉，這種需要代理孕母，不是法律通過後有錢的女人，想生孩子又不想懷孕，胚胎就去找人著床，給人家代為生育，會規定基於醫學生理由不能懷孕才代理孕母，「我是醫生，不要用奇奇怪怪的言論！」

廣告 廣告

柯文哲感嘆，這社會怎麼變得這麼殘忍，要有人性，人家有遺憾想推動法案這樣罵人，不要為了反對而反對，「人家說柯文哲缺點就是太善良，本來講朝野可以降低火氣，奇怪！為什麼把社會一直推向極端對立，我無法理解！我在坐牢時候甚麼不用看，不用看電視不用聽收音機每天發呆，可是一出來每天吵吵鬧鬧在幹嘛！」不要讓社會對立衝突，理性探討就理性、務實、科學，純粹從醫學考量 社會上需要，不要故意抹黑。

更多三立新聞網報導

陳昭姿自爆沒簽「兩年條款」！柯文哲親說明：答應她弄完代孕修法再走

柯自打臉？認該處理預算今藍白又擋！王義川轟詐騙：關一年出來還是一樣

藍白6度封殺國防預算 吳靜怡：鄭麗文見習近平的籌碼？

靠「免費營養午餐」大屠殺2026？周玉蔻示警：小心蔣萬安直攻2028

