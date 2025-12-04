推「家將文化」體驗課程 中山大學盼翻轉成見

16名學生全副武裝，3日晚間來到友廟拜廟參禮。參與的學生有研究積體電路的碩士生，也有來自高師大的博士生，透過2個月的課程，從八家將文化、臉譜、步法都體驗一遍。

中山大學積體電路設計研究所碩士生陳毅懋說道，「刻版印象是八將的、那種怎麼說，壞消息比較多啦，因為大家比較不了解。」

高雄師範大學國文所博士林怡君表示，「在這方面來講，其實是很不容易，因為它必須要突破非常多，可能長輩呀、或者是傳統的禁忌這方面，所以今天可以來參加這個課程、體驗這個課程，我感到非常的開心。」

開辦課程的老師說，八家將過去常因宮廟衝突而被污名化，講到八家將就容易被連結到黑道幫派，但是八家將是台灣民間信仰的陣頭之一，獲邀授課的鼓山地嶽殿吉勝堂八家將，更被市府登錄為無形文化資產。

高雄地嶽殿文資推廣志工李佩儒說明，「讓大家更認識自己的文化之外，在看到一些負面的刻板印象的時候，可以重新去審視說 ，這些負面刻板印象的真實性到底是幾成。」

透過持續開辦的課程，希望翻轉外界對家將文化成見，另一個想要翻轉的民俗則是「問事文化」。

中山大學中文系副教授羅景文說：「『八家將』，『問事』，這2個其實都是在民間信仰裡面極容易受到誤解的地方，我們希望把信仰導入課程，一方面可以讓大家更熟悉這樣的儀式，更熟悉這樣的團體。」

中山大學陸續開辦八家將以及問事體驗課程，希望不斷有新生加入，讓翻轉思維開枝散葉，讓台灣民俗信仰獲得更多理解，取代因為不明白而錯植的刻版印象。