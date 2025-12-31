推「整車行李」搭捷運遭拒載 男與站務員爆口角

台北市 / 林志純 蔡銍湣 報導

近期台北捷運不平靜，昨（30）日晚間8點多中山國小站，一名男子和站務員爆發口角衝突！原來他推了整整一推車的物品，還有一個大行李箱要搭捷運，被站務人員拒載，男子不滿大吼大叫，站務員緊急通報警方處理，看到捷運又有人鬧事，也讓民眾神經緊繃。而其實北捷針對行李大小早就有規範，民眾務必遵守，避免影響他人權益。

男子VS.員警說：「哪有這種垃圾啦，(好了啦，證件先拿出來啦)。」男子情緒激動，指著站務人員破口大罵，好幾名員警就怕衝突擴大，將人團團包圍不敢大意，男子VS.員警說：「(幫我簽一下名)，我的目的就是拿東西出來而已嘛，(OK，了解了)。」

廣告

男子繼續碎碎念，火氣還是不小，因為他搭捷運被拒載，行李還被暫時保管，捷運站傳來吵鬧聲，也讓民眾神經緊繃，記者蔡銍湣說：「當時男子推著一整車的行李，就堆放在捷運站的角落，結果被站務員拒載之後，(男子)不滿和站務員爆發衝突。」

昨日晚間8點多，台北捷運中山國小站，男子推車載滿滿，還有一個大行李箱，放在捷運站角落，接著就離開現場，站務員依規定暫時保管，結果男子又返回站內，站務員告知需依規定領取，但行李超量拒絕載運，男子不滿爆發口角衝突，能帶多少行李搭捷運，北捷其實早有規範。

長度須在165公分內，長寬高總和不超過220公分，且自行保管不妨礙他人，男子自稱要去擺地攤，行李裡有不少工藝品，警方目測沒有危險物品，就讓男子離開，民眾說：「體貼一下公務(站務)人員，因為最近大家都很敏感啊，又是這個時間。」民眾說：「不能怪捷運局任何的員工，因為他們有他們的基本原則。」

大眾運輸不是私人貨車，帶太多行李不僅占空間，影響他人權益，男子無法接受大鬧捷運，敏感時刻也驚動警方到場。

