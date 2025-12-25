推「未來帳戶」逾越行政權？鄭麗文、黃國昌轟嚴重誤導：在台灣只有行政權凌駕立法權問題

國民黨、台灣民眾黨召開「搶救少子國安危機TFA 助台灣一臂之力！」記者會，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌出席。李政龍攝



藍白將提出「台灣未來帳⼾特別條例」，由政府在每位12歲以下孩童帳戶中存入5萬元基金，遭疑立法權來逾越行政權的疑慮。國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今（12/25）均駁斥，非常嚴重誤導，也違背憲政常識，「在台灣，永遠只有行政權凌駕立法權的問題。」

鄭麗文、黃國昌今開記者會，宣布共同提案設立「台灣未來帳戶（TAIWAN FUTURE ACCOUNT，TFA）」，由政府為每位12歲以下孩童帳戶先存5萬元，每年再存入1萬元至孩子12歲止，委託專業團隊經營並投資成長型ETF，等到18歲可提領。

針對提出特別條例，是否有立法權來逾越行政權的疑慮，黃國昌指出，應該不會有立法權逾越行政權的問題，特別條例就是立法，什麼時候台灣的民主憲政，特別條例是由行政權來立的？他上一次看憲法教科書的時候，立法權似乎還是屬於國會，不是屬於行政院，這個問題應該沒有那麼困難。

黃過昌認為，如果要講得更深入一點，就是國會在立法的時候有沒有權利，立一個法增加政府的支出？台灣的每一個公民，冷靜地想一想，國會在立法的時候，不管是組織法、作用法，法一立下去，除非那個法立出來是打算要放著不要執行的，當法律要執行的時候，法律不會自動執行，法律需要人去執行，「當法律需要人去執行的時候，任何法律的制定都會造成費用的支出。」

黃國昌直言，當然或許媒體朋友會提出這樣子的問題，應該是被民進黨最近行政權獨大、行政權說了算，這一種完全沒有民主憲政基本ABC的常識所誤導，所以才會產生這樣的問題意識；否則的話，在任何一個民主憲政的國家當中，不管是法律、條例，全部都是由國會所制定的，而不是由行政部門所制定的。

鄭麗文則說，她用很簡單的話跟大家說明，這個問題是不存在的。如果今天民進黨政府也想要推動類似的政策，他們也必須要提出法案在國會通過才能夠來進行，所以他們剛剛才會講，歡迎行政院共襄盛舉，最好政院也能夠提出相關版本。

鄭麗文重申，「這個沒有立法權凌駕行政權的任何的問題，因為即使是行政權主動要推動的法案所需的預算，一樣要通過立法院的法案的通過、預算的審核，它才能夠依法行政。」

她強調，事實上所有歐洲的國家都是內閣制的國家，在內閣制，行政、立法兩權是合一的，所以執政黨的所有的，執政政府的所有的部會首長都是國會議員，剛剛講的這根本就是一個非常嚴重誤導，也違背憲政常識，也違背民主國家機器運作的原理，「所以沒有立法權凌駕行政權的問題，在台灣，永遠只有行政權凌駕立法權的問題。」

