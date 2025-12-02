推「百億挺青年計劃」取代高利融資 邱議瑩：不要怕、我來接住你

立委邱議瑩舉辦「我的人生何時開始變悲慘？」記者會，ㄧ位深受高額年利率所苦的年輕人Kevin在會中現身說法，說明融資公司的年利率高達 43%，遠遠超過 16% 法定利率。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 面對融資公司高利放款、年輕人被內扣手續費與代辦費壓得喘不過氣的亂象，民進黨立委邱議瑩今（2）日除宣布將推動「融資租賃專法」納管灰色地帶，也正式提出以高雄為示範基地的「百億挺青年計劃」，要用政府信用做後盾，替青年打造安全、無息、透明的正規貸款管道，從源頭截斷高利貸市場對弱勢族群的剝削。邱議瑩強調，「不要怕，我來接住你。」

邱議瑩表示，近年許多年輕人因信用不足、急需週轉或創業資金，卻無法向銀行申貸，只能被迫求助民間融資公司。這些業者以「快速放款」「免保人、免抵押」「借銀行太麻煩」等話術吸引借款，卻在設定費、代辦費、內扣手續費及變相利息中層層剝皮，使年輕人越還越窮、越陷越深。她直言，這不是個人問題，而是結構性的制度缺口，「如果政府不補上漏洞，民間高利市場就會持續擴張。」

廣告 廣告

為此，邱議瑩提出規模達百億元的「百億挺青年計劃」，為18至40歲的青年提供完全無息的生活貸款與創業貸款，且全程免保人、免抵押，由市政府百分之百信用擔保，讓真正需要幫助的人能獲得安全、透明的資金支持，生活貸款金額最高10萬元、3年期無息分期償還；創業貸款最高30萬元，提供1年寬限期，之後再分5年償還，同樣為零利率、免保證人、免抵押。

申請門檻亦不繁雜。生活貸款只需寫明用途與償還計畫即可；創業貸款只需提交創業計畫書並經專業輔導，即可直接申請。邱議瑩指出，不少青年有能力、有想法，卻在起步前就因為「不是富二代，就只能成為負二代」，在尚未能提出半年營運報表前便被迫依賴融資公司，而「百億挺青年計劃」正是要解決這個最不公平的困境。

邱議瑩進一步說明，百億基金的架構採用信保基金概念，由高雄銀行或加入計劃的銀行直接放款，高雄市政府負責信用保證，每年僅需編列利息補貼與呆帳準備金即可運作，不會造成巨額財政負擔。她強調，真正需要周轉的青年，不該被迫在黑市與高利貸之間求生，「政府如果願意站出來承擔第一線的風險，年輕人就不用再冒生命風險去借錢。」

邱議瑩指出，全國融資亂象不斷，青年創業與生活壓力沉重，有想法卻被資金卡死，導致許多年輕人在計畫開始前就被迫放棄，或在高利貸循環中越走越絕望。她強調，高雄不能讓年輕人因為沒有錢就放棄夢想，「給青年更多勇氣嘗試，是城市的責任。」她承諾，未來將結合中央專法、地方政策與公股銀行，打造全台首個「不用害怕失敗的青年友善城市」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

中國否定舊金山和約？ 王定宇直言：不願面對「台灣不屬於你」

TVBS民調僅小輸賴瑞隆 柯志恩：與團隊觀察趨勢相近