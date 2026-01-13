推《眷改條例》遭批劫貧濟富、涉圖利 羅智強反擊：國防部打臉側翼造謠





立法院今天（13日）進行《國軍老舊眷村改建條例第三條條文修正草案》朝野協商，藍委羅智強推行修法將放寬眷村改建適用對象，遭台灣經濟民主連合痛批「劫貧濟富」。對此，羅智強表示，此修法通過後，只有慈仁八村的50戶眷戶會受影響，民進黨側翼不斷造謠他是要讓政府免費幫大安區精華地段地主改建，根本就是「做夢夢到的」。不過，由於國防部反對修法，朝野黨團也無法達共識，立法院長韓國瑜裁示全案送交院會處理。

廣告 廣告

羅智強此次推動《眷改條例》第3條修正案，將適用對象從民國69年12月31日前，放寬至民國85年2月5日以前，遭經民連批評是「劫貧濟富」，拿政府錢幫地主改房子。然而，國防部官員今天在朝野協商時指出，該修法案影響對象僅台北市大安區慈仁八村50戶，不包括已經改建完成的成功國宅及大安國宅。

羅智強在朝野協商時諷道，民進黨的造謠側翼們說他提修法案，目的是幫坐擁大安區精華地段的地主進行免費房屋重建，投入國家大量資源，連造謠都不做功課，律師變「綠師」，只是讓人看笑話，現在國防部確認沒有納入這些眷宅，民進黨側翼要不要道歉？

羅智強說明，15年前因為國防部的疏失，讓慈仁八村的合法眷戶無法入住已改好的萬隆新舍，房子早就花5億蓋好、閒置至今15年，每年還要花1200萬元維護管理，若現在慈仁八村可以搬遷，並沒有房舍因此需要花費經費改建。羅質疑，民進黨團總召柯建銘今天說「沒有要解決問題」，意思是要繼續擺爛嗎?

最後他強調，自己的修法是帶來「四贏」，解決歷史共業，還慈仁八村眷戶公道，國防部都承認是他們的疏失，導致慈仁八村不能搬入新舍，不是眷戶疏失，為何要眷戶承擔？羅表示，他跟國防部協商此案兩年，早就提出若解決慈仁八村問題，可以解決共業、填平黑洞、活用資產、挹注國庫，他也多次表態，如果不用修法政府就有解決辦法，他也不堅持修法。（責任編輯：王晨芝）

（延伸閱讀：彈劾案時程出爐 立院明後天開公聽會、下週邀賴清德到場）