推「造山者」全球放映 外交部：強化台灣國際形象

外交部決定運用政府力量在全世界推動「造山者-世紀的賭注」的非營利放映，外交部國際傳播司司長張秀禎今天(18日)表示，目前正在進行日文、德文等多種語言的字幕工作，預定明年開始就會透過各駐外館處大力推廣，希望讓更多國際友人理解台灣的價值、韌性，以及不可取代的角色。



「造山者-世紀的賭注」是一部講述台灣半導體從無到有發展歷程的紀錄片，外交部國傳司司長張秀禎表示，外長林佳龍之前參與首映會觀賞後深受感動，便指示國傳司將該片向國際推廣。

張秀禎指出，「造山者-世紀的賭注」可讓國際社會了解台灣的半導體成就並非偶然，而是政府的長期布局、自由開放社會環境、教育投入扎實，以及人民堅韌的特質等因素共同累積的成果，張秀禎說：『(原音)國傳司將在明年在全球各地推動紀錄片「造山者-世紀的賭注」的非營利放映，藉此深化國際社會對台灣半導體價值鏈的理解，並強化台灣做為科技島、韌性島的國際形象。』

張秀禎表示，「造山者-世紀的賭注」目前已在美國、捷克放映並獲得正面回應，證明此片可以有效提升台灣的科技與國際形象，因此，除現有的英文字幕，還有委外製作日文、韓文、德文、法文、西文字幕，相關工作預計本月底完成，接下來便會要求各駐外館處規劃明年的放映活動，國傳司將全力提供相關協助。