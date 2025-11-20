推「青年好成家3方案」倡租金減免 林俊憲：孩子越多租金越少

照片來源：林俊憲國會辦公室

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

日前已完成民進黨台南市長初選登記的立法委員林俊憲今（20）日表示，一個安全、負擔得起的家，是年輕人踏入婚姻與育兒的第一步。他提出「青年好成家3方案」，鎖定台南青年、婚育中的家庭與準父母，主打千戶婚育宅、社宅租金減免、育兒安全措施補助加碼3大政策，強調要把台南打造為「青年最願意留下打拼，成家立業的城市」。

林俊憲指出，內政部9月推出婚育宅政策，中央社宅將保留20%作為婚育家庭優先入住，最長可住滿12年，條件包含兩年內結婚的新人、育有0到6歲子女或懷孕中的準父母。他主張，在台南擴大到2500戶婚育宅，提升社宅量能，中央地方雙軌並行，補足青年成家所需，要讓青年市民在台南也能住得起、住得安心、敢於成家。

目前台南移入人口以青年為主，多因工作遷入。林俊憲主張，只要育有學齡前子女，自入住社宅起每年減免1個月租金，並持續整個租約，例如入住3年期社宅、育一胎者每年只繳11個月；育兩胎者每年只繳10個月。他強調，青年勇敢踏入婚姻與育兒，政府就要更支持，給出最實在的政策，而降低居住負擔，就是最實在的少子化對策。

目前中央針對包租代管戶提供每年6000元育兒安全設施補助。林俊憲提出台南每年加碼3000元，不限社宅、不限自宅或租屋，全市家庭均可憑媽媽手冊或寶寶手冊申請，補助項目包含防墜、防撞、防燙等安全設施，不只保護幼童安全，也減輕新手家庭準備新家的負擔。

林俊憲指出，隨著台積電設廠、美商應材、美光等國際大廠進駐，青年南漂台南就業已成趨勢，從婚育宅、租金減免到育兒安全設施補助，包括之前照顧孕婦、托育補助及國中小免費營養午餐等政策，都是為了打造一個能讓青年放心打拚、安心成家的台南。他說：「只要青年願意在台南成家，我們就會用最大的力量相挺。讓大家願意生、安心養，這才是城市最重要的競爭力。」

林俊憲呼籲政府，必須提供讓青年得以安心生活的環境，使社宅成為可長住的選項，因為當青年選擇留在台南、企業才願意在此長期發展，城市的人口結構才有機會改善，為台南帶來持續的成長動能，城市未來才更繁榮有活力。

照片來源：林俊憲國會辦公室

