推「馬」字禮遇！客曝姓名出現「驫」遭拒 六福莊急發文尋人

新竹縣 / 吳欣蓉 綜合報導

新竹關西六福莊1日起推出優惠活動，只要名字中帶有「馬」字就有禮遇，不過，卻出現插曲，一名客人的姓名有「驫」字，正巧符合條件，但因工作人員誤解規則，所以拒絕這位客人的預訂，昨(4)日業者也緊急發文致歉尋人。

業者表示，前幾天有客人致電到六福莊訂房組，想使用馬的優惠-「三隻馬禮遇」，這位客人的姓名有「驫」這個字，但同事誤解以為姓名都需要有馬，才符合馬的優惠規則，因此並未接受這位客人預訂黃金套房。特此聲明，如果姓名中擁有「驫」這個字，就算擁有三隻馬，即符合三隻馬禮遇。對此，業者表達最深的歉意，喊話樂於接受這名客人使用「三隻馬禮遇」，就是免費入住黃金套房1晚。

業者指出，姓名含「一隻馬」加馬送斑馬生態體驗或河馬生態遊程2人次；含「兩隻馬」送斑馬或河馬生態體驗2人次＋風味晚餐2客；含「三隻馬」則送免費招待入住「黃金套房」一晚(雙人入住含活力早餐與六福村入園手環)，每日限量招待1間。

業者說明，活動期間從今年2月1日至4月30日，但農曆春節不適用；訂房方式限關西六福莊官網、電話、信件直客訂房全系列專案適用；同時提醒，入住時需出示身分證件核對，「三隻馬」貴賓記得提前7天電話預約，每日限招待1間。





