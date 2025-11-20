推2500戶婚育宅等政見 林俊憲：鼓勵青年在台南成家立業

林俊憲主張在台南推動提2500戶婚育宅，讓青年在台南更安心成家立業、養育兒女。（郭良傑攝）

林俊憲強調，只要青年願意在台南成家，他將用最大的力量相挺。讓大家願意生、安心養，提升城市競爭力。（郭良傑攝）

登記民進黨台南市長初選的立法委員林俊憲20日提出「青年好成家三方案」，鎖定台南青年、準父母與婚育家庭，強調他若擔任台南市長，將提供2500戶婚育宅、社宅租金減免、育兒安全措施補助加碼三大政策，他強調，「對年輕人來說，一個安全、負擔得起的家，是踏入婚姻與育兒的第一步。」要把台南打造成「青年最願意留下打拚、成家立業的城市」。

林俊憲表示，內政部在今年9月推出婚育宅政策，中央社宅將保留20％作為婚育家庭優先入住，最長可住滿 12 年；條件包含在台南工作，結婚2年內的新人、育有0至6 歲子女、或懷孕中的準父母。他主張，台南市將建12000戶社宅，擴大提供婚育宅到2500戶，提升社宅量能，讓中央地方雙軌並行，補足青年成家所需，不限入籍台南，讓青年在台南住得起、住得安心、敢於成家。

因為南科的帶動，台南移入人口以因工作遷入的青年為主。林俊憲主張，育有學齡前子女者，入住社宅起每年減免一個月租金，並持續整個租約。育一胎者，每年只繳11個月租；育2胎者每年只繳10個月。「讓青年勇敢踏入婚姻與育兒，政府支持降低居住負擔，就是最實在的對策。」

針對中央提供包租代管戶每年6000元育兒安全設施補助。林俊憲提出台南市每年加碼3000 元，不限社宅、不限自宅或租屋，全市家庭均可憑媽媽手冊或寶寶手冊申請，補助項目包含防墜、防撞、防燙等安全設施，保護幼童安全，也減輕新手家庭準備新家的負擔

林俊憲指出，隨著台積電設廠、美商應材、美光等國際大廠進駐，青年南漂台南就業已成趨勢，從婚育宅、租金減免到育兒安全設施補助，包括之前照顧孕婦、托育補助及國中小免費營養午餐等政策。都是為了打造一個能讓青年放心打拚、安心成家的台南。他強調「只要青年願意在台南成家，我們就會用最大的力量相挺。讓大家願意生、安心養，這才是城市最重要的競爭力。」

