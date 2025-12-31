掩不住滿滿感動 范冰冰終於拿到金馬影后獎座

導演張吉安將獎座交給范冰冰。（翻攝自臉書）

范冰冰今年以《地母》奪下金馬影后，當時雖未能親自來台領獎，但代領的導演張吉安仍在台上以連線方式，讓范冰冰「隔空領獎」並發表感言，張吉安在後台也與范冰冰視訊「簽收」獎座。這兩天范冰冰到馬來西亞參與跨年活動，張吉安終於親自將金馬獎座交給她。

張吉安今（31）日貼文，「在2025結束前，以導演身分來行使今年的最後一份職司，將最佳女主角獎座，最終交到女主手中了。」更說，看范冰冰雀躍地捧著金馬獎座，「隨即她跟著我們下鄉到吉打駐村生活，那些下田、插秧、牽水牛、摘菜、下廚、解降的畫面，再度映現眼前。但願這部電影明年能繼續巡映到該去的地方，一刀不剪。」

拿到金馬獎的范冰冰，臉上有著百感交集。（翻攝自臉書）

范冰冰歷經風波，自己找上張吉安，跟他說「我想重新來過」，讓自己在《地母》中重生。拿著金馬獎座的她，有喜悅，更有許多感動。

