措辭更強硬！美國安戰略報告8次提及台灣 要盟友建軍協防

美國最新版國安戰略報告中8度提及台灣，並呼籲盟友建軍遏制中國入侵台灣。路透社



美國川普政府週五（12/5）公布最新版國安戰略報告，其中8次提及台灣，並要求印太盟友維持軍事優勢，遏止中國入侵台灣。路透社分析指出，這份報告在提及台海情勢的措辭比川普第一任期還要強硬。

川普重返執政後，白宮週五首度公布「國家安全戰略」（National Security Strategy）文件。針對印太地區的戰略，該文件寫著：「為了遏制因台灣而起的衝突，最理想狀況是維持軍事優勢，此乃當務之急。」

報告中強調，美國將從日本一直到東南亞，「建立足以在各地阻擋任何侵略的軍力」。該文件接著說：「但美國軍方無法，也不應該單獨打造此軍力。我們的盟友必須挺身而出，更重要的是，需要投入更多開支進行集體防禦。」

該份報告指出，藉由維持軍力優勢，「美國和盟友將有能力阻止任何奪下台灣的企圖」，或阻止任何讓「防禦這座島嶼更困難的舉動」。

另據中央社報導，川普政府呼籲日本和南韓採取更多行動支持台灣抵禦中國威脅。報告中說：「我們必須敦促這些國家提高國防支出，聚焦於強化必要的能力，以恫嚇對手並保護第一島鏈」。

川普第二任期首次發表的國安戰略文件，主要篇幅集中在西半球，外界認為對歐洲的措辭比對中國更嚴厲。但路透社指出，相較於川普第一任期的國安戰略報告，週五發表的最新版國安戰略在有關台海問題的的措辭上更為嚴厲。

根據路透社統計，最新的國安戰略文件在3大段落中提及台灣8次。其中一段寫著，由於台灣的戰略位置處於貿易繁忙航道，以及其在半導體生產領域的霸主地位，因此「理所當然的，更多聚焦在台灣（there is, rightly, much focus on Taiwan）」。

川普在第一任期、2017年發表的國安戰略報告上僅在一個段落上提及台灣3次，且主要是重申長期美方在台灣議題上的外交言詞。

路透社在報導中補充說明，川普向來迴避是否會在衝突爆發時協防台灣的問題。前總統拜登在執政時則數度明確表態，若中國入侵台灣，美國勢必出兵防禦。

