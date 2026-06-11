掬一縷陽光養在心頭／劉炳章

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

劉炳章

這幾天，因為一些瑣事有些煩悶。飯後，攥著半杯微涼的茶，隨意走著。不知不覺，來到了家外的小山丘上。天陰沉沉的，鉛灰色的雲絮低低地壓著，仿佛也染上了我的愁緒。

臨近黃昏時，幾縷金紅的陽光突然刺破烏雲傾瀉而下。像融化的金子般，給枯黃的草尖鍍上亮邊，給遠處的屋頂描上金線，整個世界都明亮了起來。恰好，也有一束陽光透照在了我的身上。我微微一笑——原來，自己在欣賞美景的同時，也成了別人眼中的風景。

可惜“夕陽無限好，只是近黃昏”。轉瞬間，落日便隱沒在了山後。我不禁想，陽光如此美好，遺憾的是生活總有白天與夜晚，會有陰天、雪天、暴風雨的阻擋，也會有身居屋內的局限，甚至在心情鬱悶的時候，連眼前的陽光也仿佛黯淡了幾分。

廣告 廣告

既然陽光如此美好，外界的陽光卻陰晴不定，何不掬一縷陽光養在心頭呢？

這心頭的陽光，不需要寬敞的屋宇來安放，不需要日日費心去澆灌，不需要耗費過多的時間與精力，更無關物質財富的多寡。你只需將這一縷陽光藏進心頭，那麼，你的眼裏，時時刻刻、朝朝暮暮，隨時隨地都能見到陽光。

清晨醒來，夜色未央，天地或許還籠罩在一片夜幕之中。你醒來，回望過往，展望今朝，想到今天一定能夠順風順水、陽光明媚，便會覺得今日的心情格外舒暢。

當遇到陰雨、陰霾、雨雪天氣的時候，你不用憂傷，不用彷徨，不用焦慮。心頭有一縷陽光，你就會感覺到，這世間的風是那麼柔順，天永遠澄澈蔚藍，水在陽光的映射下，碧波輕漾，金光閃閃，蔚為壯觀。

當你開心的時候，恰逢外面陽光燦爛，你可以張開雙臂，敞開胸懷，將更多的陽光納進心頭，藏在心底，養在心中，以備不時之需，也可歲次見長。

當身邊的人遇到困難，當你的孩子遇到挫折的時候，你不必慌張，不必焦慮。因為你心頭有陽光，便知曉月亮落下，自有朝陽登場。你心底的這縷陽光，會映照在孩子身上，映照在愛人身上，映照在身邊的每一個人身上。不知不覺間，你也成了一顆小太陽。

心頭有陽光，你便有“大漠孤煙直，長河落日圓”的豪邁胸懷，便有“海日生殘夜，江春入舊年”的豁達胸襟，亦有“歎息西窗過隙駒，微陽初至日光舒”的閒情逸致。

不必等風來，不必候晴日，趁著陽光正好，歲月悠長，掬一縷陽光養在心頭吧。它會在寒冬溫暖你的手，在迷途照亮你的路，既璀璨了自己的歲歲年年，也照亮了身邊人的朝朝暮暮。