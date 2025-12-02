掰了交往2年多芬！孫生分手再發聲：想離開這一切

孫生昨（1）日宣布與多芬分手。（圖／翻攝自孫生IG）





網紅孫生（孫羿泩）今年年初大方認愛交往2年的網紅女友多芬，小倆口一舉一動備受關注，豈料，昨（1）日孫生突於社群平台宣布分手，坦言是自己不珍惜這段感情，而女方也以長文寫下情變原因，對此，孫生今（2）日再度吐露心聲。

孫生昨日發文宣布分手表示，「我們之間有著自己的問題，雙方想要的總是給不到，每天都睡不好，彼此也不想再吵吵鬧鬧了」，同時也感謝對方一路陪伴，祝福她能夠幸福，接著又有感而發寫下：「我們都讓雙方痛苦，或許這樣是最好的。」

而多芬也以長文回應孫生長文，表示兩人在嘗試努力後仍無法走在同一條路上，「很多時候，我不在他身邊，他也不再是那個我熟悉、放心的人。有些傷害不是故意的，但累積久了，心真的會累。」字字句句傾訴無奈心聲。

對此，孫生也再度寫下：「多人關注我的所有，我的一舉一動，我其實累了，我想離開這一切。我還是想說，我只是個愛表演的人，喜歡逗別人笑的一個人。」疑似深受分手影響。事實上，多芬過去在孫生爆出糾紛時，始終不離不棄陪伴在旁，如今兩人宣布分手，不少網友祝福她能夠遇見更好的人。



