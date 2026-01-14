掰了交往6年石恆聰！43歲阿SA認愛小9歲健身教練：現在很幸福

【緯來新聞網】香港女星蔡卓妍近日公開與小9歲的健身教練林俊賢交往，正式結束與石恆聰長達6年的戀情，並在活動中證實兩人戀情，表示「現在過得很幸福」。

43歲阿SA認愛小9歲健身教練。（圖／翻攝微博）

43歲的蔡卓妍，曾與歌手鄭中基秘婚，近年與「百億富三代」石恆聰穩定交往，直至近期證實分手。其後，蔡卓妍透過社群平台發文，公開與34歲健身教練林俊賢（英文名 Elvis）的合照，並主動向媒體表示，「可以把緋聞二字刪掉了」，證實新戀情。



外界對這段相差9歲的戀情早有猜測。早在2025年蔡卓妍觀賞林家謙演唱會時，已有粉絲目擊她身旁出現一名體格健壯的男子；而林俊賢則曾於社群分享與蔡卓妍及其新養愛貓的合照，引發外界聯想。



兩人戀情首次公開確認是在蔡卓妍與演藝搭檔鍾欣潼出席活動時，她面對感情問題不再回避，坦言與林俊賢交往中。她並透露，在男友的健身指導下開始培養健走習慣，身體狀態與精神面貌皆有所改善。

