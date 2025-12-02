掰了安宰賢5年！具惠善突曝「超狂喜訊」公開新身分

具惠善發明扁平捲髮器獲獎。（圖／翻攝自具惠善Instagram）





現年41歲的韓國女星具惠善，早年憑藉演出韓版《流星花園》杉菜爆紅，後與小3歲的男星安宰賢拍攝《吸血鬼醫生》相識並在2016年結婚，但最終雙方不歡而散、隔空叫罵，2020年正式完成離婚手續。離婚5年後，她今（2）日更新社群分享喜訊，宣告企業家的新身分。

具惠善與安宰賢離婚後回到校園重拾書本，她曾上節目分享，為了省下通勤時間住在車上和圖書館吃泡麵度日；正在韓國科學技術院（KAIST）未來戰略研究生院攻讀碩士學位的她，今日在社群發文開心喊：「大家好！我獲得了韓國科學技術院創意人才特別獎，我會更加努力學習！」並曬出凍齡自拍美照。

綜合韓媒報導，具惠善親自研發一款名為「Kurol」的專利扁平捲髮器，旨在改進現有捲髮器的不便之處，長方形設計可以折疊平放、方便攜帶，並減少80％的塑膠用量；從19個傑出團隊中脫穎而出，被韓國科學技術院宣佈的新文化策略「QAIST」評選為創意人才類別的特別獎得主。

在「Kurol」發布會上，具惠善解釋道：「雖然這是我們的首次嘗試，但我們將其視為對韓國文化現象的拓展，而不僅僅是一款產品的發布。因為這款小小的捲髮器蘊含著韓國社會獨有的街頭景象，即『人們戴著捲髮器出門』的敘事。」



