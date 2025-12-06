掰了家寧！Andy曬「美女同遊越南影片」：找回戀愛感

Andy新影片與一名女子甜蜜互動。（圖／翻攝自Andy老師 YouTube）





YouTuber「眾量級」情侶檔Andy、家寧分手鬧得沸沸揚揚，雙方隔空開撕成為網友茶餘飯後熱議話題；Andy今（6）日更新影片，曝光與一名女子一起在越南峴港市旅遊畫面，開心喊道：「找回戀愛感！」

美女地陪替Andy扣安全帽。（圖／翻攝自Andy老師 YouTube）

美女地陪替Andy扣安全帽。（圖／翻攝自Andy老師 YouTube）

原來這名女子是Andy找來的地陪，想以不同方式展開旅行，巧合的是她的名字叫NING（寧），兩人一路上互動親暱就像情侶一樣，女方幫他扣安全帽、騎機車載他四處探索觀光景點，Andy則是想買水給對方，但最終被拒絕了。

廣告 廣告

美女地陪帶Andy朝聖位在山茶半島上高達67公尺的靈應寺觀音求子，他笑問對方：「啊妳有來求過子嗎？（沒有），我也還不用求子，我現在還早，我還年輕人！」但他還是許下事業順利的願望：「我要讓我的事業不斷噴水！」兩人還去搭乘小船遊河，Andy最後拿花送對方感謝她的專業導覽。



【更多東森娛樂報導】

●丫頭摯愛病危痛哭！老公同意「簽放棄急救」：我不想這麼痛苦

●73歲湯蘭花罕見露面！周丹薇揭孟耿如近況 曝私下互動

●霍建華紅酒灑愛包！林心如「這反應」被狂讚：這才是真夫妻

