掰了家寧！Andy遊越南「公開女伴」甜喊：找回戀愛感

百萬YouTuber Andy與前女友家寧先前因財務糾紛對簿公堂，而他6日突在社群平台曬出與「神秘女伴」遊玩越南的合照，引發網友猜測是否會公開新戀情。不過後續他在最新影片中揭曉真相，表示自己是在當地體驗了與女地陪Ning的「一日女友」的約會行程，巧合的是，對方名字發音竟與前女友家寧的「寧」相同，讓他一度有些驚訝。

Andy 6日上傳近日到越南旅遊的影片。（圖／翻攝自Andy老師YouTube）

影片中，Andy與地陪Ning一見面，女方便貼心替他扣上安全帽，隨後騎摩托車載他遊覽峴港各處知名地標。兩人相處融洽有說有笑，Andy還貼心買飲料給Ning，過程中體驗當地民俗風情，女方不時替他撐傘，互動宛如真實情侶一般。Andy表示透過Ning的導覽更深入了解越南文化，直呼找回戀愛的感覺。

Ning的名字發音剛好與家寧的「寧」一樣。（圖／翻攝自Andy老師YouTube）

Andy笑稱自己還不用求子。（圖／翻攝自Andy老師YouTube）

行程中，Ning帶著Andy前往拜求子觀音，但Andy表示「我還不用求子。」改為許下讓事業順利的願望。最後兩人乘坐小船遊河，Andy拿出花束獻給Ning，笑說「妳不會以為我要求婚吧！」但澄清Ning其實已有男朋友，這次的合作是期盼帶觀眾們一起更加認識越南的風景與美食。

