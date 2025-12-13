掰了森恬CP？李子森改搭師弟朱宇青「溼身互動」全被拍

藝人李子森近幾年跟杜忻恬組成「森恬CP」，兩人在舞台上演出時的默契互動深獲粉絲喜愛。李子森近期搭檔同門師弟朱宇青推出搖滾單曲〈森之青〉，而前奏中的笛聲，竟不是請樂手錄製，而是由李子森親自吹奏，歌曲曝光後也讓許多網友在留言處幽默點名杜忻恬：「快出來管人啦！」

李子森與師弟朱宇青近來 合作歌曲 〈森之青〉。（圖／勝駿娛樂提供）

〈森之青〉早在朱宇青的個人演唱會上就已經低調首唱，當時一曝光，現場粉絲立刻嗨翻，紛紛直呼︰「也太像動漫OP了吧！」、「這就是師兄弟的熱血友情番嗎」。李子森在後台笑說，這首歌根本就是為兩人量身打造的「中二魂專屬神曲」，因為他跟朱宇青都是「資深中二動漫迷」，歌曲裡的日系搖滾、衝突美學、熱血節奏都剛好「戳中」兩人，「這首歌我們唱起來太自然了，因為內心的中二魂直接被喚醒」。

李子森與朱宇青一同拍攝〈森之青〉MV。（圖／勝駿娛樂提供）

李子森與朱宇青相當有默契。（圖／勝駿娛樂提供）

為了拍攝MV，李子森、朱宇青特地走出戶外，在近40度高溫下狂飆搖滾、汗如雨下，一旁的工作人員爆料：「汗不是噴水效果，是本人真的快融化了。」最搞笑的是，兩人甚至會互相幫對方確認角度、調整動作，從側拍看起來默契超好，而被笑虧「是否有一腿」。

