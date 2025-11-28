掰了王力宏！李靚蕾「爆乳現身」許瑋甯婚禮 粉色禮服絕美

記者林汝珊／台北報導

藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚間終於在台北文華東方酒店補辦婚宴。王力宏前妻李靚蕾也現身出席，一身粉色禮服吸引眾人目光。

邱澤受訪表示，兩人在 1 年前就把今天的時間空下來，今日席開約 43 桌，金額則不透露，「主要就是一個心意，大家玩得開心才是重點。」現場也可見李靚蕾與許瑋甯的母親相談甚歡，粉色禮服十分搶眼。

李靚蕾（中）爆乳現身婚禮。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

關穎則特地到場祝福，透露自己家裡與小夫妻住得很近，紅包和送給孩子的禮物都已經提前送到他們家。談到兩人的緣分，關穎說她原本先認識許瑋甯的媽媽，兩人也會一起聚餐。她還笑說邱澤曾是她「台灣拳」的最大對手，「以前沒人贏得了我，但邱澤竟然能贏我！現在我酒量已經不太行了，只能拚出拳速度。」

