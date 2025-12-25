掰了王子粿粿！昔日好友「全站邊范姜彥豐」聖誕節溫馨合影曝光

記者徐珮華／綜合報導

范姜彥豐10月底控訴老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），雙方對簿公堂，昨日被目擊現身家事法庭調解，平安夜溫馨氣氛全變調。今（25）日適逢一年一度聖誕節，范姜彥豐也在社群平台分享與親友團聚照片，只見粿粿前閨密、王子昔日好友全都到場，在這場婚變風波中選擇站邊范姜彥豐。

范姜彥豐分享聖誕節溫馨合影。（圖／翻攝自范姜彥豐IG）

范姜彥豐PO出多張合影，室內以聖誕樹點綴，布置簡約卻充滿節慶氛圍。楊孟霖、晏柔中、胡釋安、席惟倫等人齊聚一堂，其中范姜彥豐愛女「粿醬」與楊孟霖、晏柔中之子「小楊桃」互動熱絡，畫面十分溫馨。值得注意的是，出席者過去與「粿王」皆有不錯交情，如今選擇力挺范姜彥豐，也讓網友欣慰直呼「朋友看起來已經有過濾過了，讚讚」。

王子（左）與粿粿（右）爆出不倫戀，昔日好友也切割斷開。（翻攝自粿粿IG）

事實上，楊孟霖、晏柔中、胡釋安過去一度被質疑包庇粿王戀，對此范姜彥豐澄清「孟霖柔中是在我低潮時陪伴我很重要的朋友，懇請大家給予他們尊重和空間」、「安安已私下向我說明致歉，我也理解他的處境，希望不再讓身邊的無辜朋友受到波及」。至於曾與王子傳出緋聞的席惟倫，在粿王不倫戀風波爆發後，也按讚范姜彥豐毀滅式爆料文表態力挺。

