掰了百億富三代！蔡卓妍爆秘戀小9歲健身教練 1照片放閃露餡
娛樂中心／綜合報導
香港女歌手蔡卓妍（阿Sa）自分手交往6年的「百億富三代」石恆聰後，感情動向一直受到大家關注，如今遭傳與小9歲的健身教練穩定交往，而男方還與蔡卓妍所飼養的貓咪合照，疑似藉此隔空放閃。
蔡卓妍先前才大方恭喜舊愛陳偉霆喜得一子，然而即將邁入43歲的她也被問到關於另一半話題，只見蔡卓妍被詢問是否會帶另一半出席本月的生日會時，她先賣關子表示這是秘密，隨後對於公開戀情的話題又透露會找日子，一番話與似乎間接認愛。
事實上，蔡卓妍在今年7月曾被拍到跟一名健身教練一起去看演唱會，甚至還有網友發現，該名小9歲的健身教練發文提到他養了貓咪叫做「Boo」，巧合的是，貓咪的名字正巧跟蔡卓妍今年新飼養的貓咪同名，因此也被認為是透過貓咪隔空傳情。
