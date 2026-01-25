掰了粿粿！范姜彥豐復工同框林岱縈、瑟七 最新近況曝光

藝人范姜彥豐2025年10月29日上傳影片控訴妻子粿粿與邱勝翊（王子）互動越界，上月被目擊與粿粿現身士林地方法院家事法庭調解。而他近期與陳敬宣、李京恬與「啦啦隊女神」林岱縈、瑟七一同拍攝 GL 題材（Girls’ Love）新劇《她的手，我想牽》，目前劇組已進入緊鑼密鼓的拍攝階段。

豎屏劇《她的手，我想牽》開鏡。（圖／原來娛樂提供）

瑟七（左）與范姜彥豐（右）有精彩對手戲 。（圖／原來娛樂提供）

《她的手，我想牽》故事背景設定於充滿溫暖氛圍的「Ali 咖啡館」，店長語晴（陳敬宣飾演），夾在以保護為名的商務女性喬安琦（林岱縈飾演），以及引導她直面內心的畫家若熙（瑟七飾演）之間，情感逐步拉鋸；而隨著神祕客林皓宇（范姜彥豐飾演）出現，原本平靜的生活被打破，也延伸出「封閉式保護」與「開放式療癒」之間的核心對照。

范姜彥豐（左）與李京恬（右）演出《她的手，我想牽》。（圖／原來娛樂提供）

在角色與故事設定上，該劇以女性情感為敘事核心，透過語晴、喬安琦與若熙之間的情感牽動，細膩描繪在創傷面前，人們選擇守護或直面的不同方式。范姜彥豐 此次飾演的林皓宇，帶著難以言說的過去介入語晴的生活，是一個穿梭在眾多女性角色之間的重要關鍵人物，與多位女演員皆有層次豐富、情緒張力十足的精彩對手戲。

