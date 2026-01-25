掰了粿粿！范姜彥豐復工同框林岱縈、瑟七 最新近況曝光
藝人范姜彥豐2025年10月29日上傳影片控訴妻子粿粿與邱勝翊（王子）互動越界，上月被目擊與粿粿現身士林地方法院家事法庭調解。而他近期與陳敬宣、李京恬與「啦啦隊女神」林岱縈、瑟七一同拍攝 GL 題材（Girls’ Love）新劇《她的手，我想牽》，目前劇組已進入緊鑼密鼓的拍攝階段。
《她的手，我想牽》故事背景設定於充滿溫暖氛圍的「Ali 咖啡館」，店長語晴（陳敬宣飾演），夾在以保護為名的商務女性喬安琦（林岱縈飾演），以及引導她直面內心的畫家若熙（瑟七飾演）之間，情感逐步拉鋸；而隨著神祕客林皓宇（范姜彥豐飾演）出現，原本平靜的生活被打破，也延伸出「封閉式保護」與「開放式療癒」之間的核心對照。
在角色與故事設定上，該劇以女性情感為敘事核心，透過語晴、喬安琦與若熙之間的情感牽動，細膩描繪在創傷面前，人們選擇守護或直面的不同方式。范姜彥豐 此次飾演的林皓宇，帶著難以言說的過去介入語晴的生活，是一個穿梭在眾多女性角色之間的重要關鍵人物，與多位女演員皆有層次豐富、情緒張力十足的精彩對手戲。
延伸閱讀
卓揆喊「台灣101」遭炎上！卡神怒嗆：讓綠營敗票的大草包
「99%茹素」霍諾德竟登101 醫曝3關鍵：不吃肉照長肌肉
挺蔣萬安當「台灣市長」？凌濤揭卓揆喊「台灣101」動機
其他人也在看
范姜彥豐甩婚變陰霾復工！ 合作啦啦隊女神「牽動三角戀」
范姜彥豐在歷經與粿粿婚變風暴後，復工接演《她的手，我想牽》，此次飾演的角色設定極具重量，帶著難以言說的過去，強勢介陳敬宣的生活，是一個穿梭在眾多女性角色之間的重要關鍵人物，與多位女演員皆有層次豐富、情緒張力十足的精彩對手戲，不僅牽動情感線走向，也成為推動...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1則留言
離婚粿粿打官司！范姜彥豐懶甩婚變遊走女人堆「對象全是大咖女星」
范姜彥豐指控妻子粿粿偷吃王子（邱勝翊），兩人離婚官司尚未落幕，范姜彥豐將重心全放在家人與工作，由他主演的豎屏劇《她的手，我想牽》已於22日正式開機，目前劇組已進入緊鑼密鼓的拍攝階段。開鏡儀式上，演員陣容華麗亮相，包括范姜彥豐、陳敬宣、李京恬等實力派演員，並驚喜加入「啦啦隊女神」林岱縈及瑟七。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
韓男團帶動 高雄業績成長破3成
記者許正雄∕高雄報導 韓國男團SUPER JUNIOR旋風橫掃高雄，海內外超過三萬名…中華日報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
甩粿王風波！范姜彥豐最新動向曝 聯手啦啦隊女神幹大事
甩粿王風波！范姜彥豐最新動向曝 聯手啦啦隊女神幹大事EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 1則留言
快訊／收假注意！國1汐止交流道車輛碰撞翻覆 釀大塞車
快訊／收假注意！國1汐止交流道車輛碰撞翻覆 釀大塞車EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
屏東市街頭尋仇開25槍傷5人 2男各判10年、3年6月
（中央社記者李卉婷屏東縣26日電）屏東市去年3月間發生槍擊案，兩方人馬因傳播妹坐檯糾紛，當街尋仇開25槍傷5人；案經屏東地院審理，依殺人未遂等罪，分別判處李姓男子10年、另一名李姓男子3年6月。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
工傷協會批評「霍諾德爬台北101」！被灌爆「再發7聲明」
生活中心／徐詩詠報導極限運動好手霍諾德（Alex Honnold）於昨（25）日完成徒手攀登台北101大樓的壯舉，過程中以無繩索、零防護模式進行，他僅花費91分鐘就完成挑戰，讓現場觀眾與直播網友興奮不已。不過，工傷協會事後在臉書撰文批判，認為台北101是把人命當成宣傳素材。但不少網友無法認同，並留言灌爆其臉書。今（26）日，該協會再度於臉書發布7點聲明，並強調「我們從未說他『不專業』」。民視 ・ 23 小時前 ・ 1則留言
產後憂鬱婦失蹤10年山區成白骨 7旬老父：心中的結終於解開
台中29歲邱姓婦人，10年前因產後憂鬱離家從此人間蒸發，父親說女兒離家後到處找人，但都音訊全無，10年來可說是到處求神問卜，「有神找到無神」，但都沒有女兒的消息，隨然3年前已經透過法院宣告死亡，但心中始終牽掛女兒到底是生是死？如今終於找到，讓他了卻一樁心願，心中的結終於打開，不過因警方說DNA比對需自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 1則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 8 小時前 ・ 7則留言
歌王戀情最新動態！認愛後首度被捕獲 野生林俊傑與小20歲女友七七「私下約會畫面曝光」
金曲歌王JJ林俊傑去年（2025）年底突公開感情狀態，帶著年僅24歲的廣東網紅女友「七七」出席媽媽70歲壽宴，這也是林俊傑出道以來首度認愛，消息曝光後迅速引發外界關注。近日，兩人再度被網友巧遇於新加坡電影院約會，成為公開戀情後首度被拍到的私下合體畫面。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 4則留言
龍千玉低調現身曹西平追思會 哀送前小叔最後一程
曹西平與包偉銘為同期出道藝人，過去曾同台主持電視節目《來電50》，卻多年來屢傳「王不見王」的不合傳聞。今告別式上，包偉銘身穿全黑、戴著墨鏡低調現身，未接受訪問便快步進入會場，以行動送別昔日戰友，格外引人關注。此外，藝人黃鐙輝也現身致意。他感性回憶，曹西平生...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 11則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9則留言
范姜彥豐再開戰！王子不倫粿粿「首公開露面」他怒譙：還要臉嗎
王子（邱勝翊）捲入范姜彥豐與粿粿婚變風波，去年11月二度發文致歉後，停工並神隱3個月至今。日前王子所屬「喜鵲娛樂」舉辦尾牙，他低調出席活動的身影被捕捉；畫面曝光後引發熱議，范姜彥豐也發聲狠嗆「還要臉嗎」，宣洩心中怒火。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 16則留言
霍諾德攀台北101！半空突「定格」掛牆上竟在挑歌 歌單曝光了
被譽為「地表最狂攀岩者」的霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰「無繩索、零防護」徒手攀登台北101，以驚人的速度不斷往上爬，全程僅花91分鐘順利攻頂。霍諾德一度「定格」在高空中，現場觀眾嚇一跳，原來他是要調整音樂。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15則留言
Lulu、陳漢典婚宴半個演藝圈都到了 愛雅挺8個月大孕肚給「好孕秘訣」
【緯來新聞網】陳漢典、Lulu今（25日）在東方文華辦婚宴，席開70桌，賓客來了650人，相當盛大，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
影／霍諾德老婆害他重摔骨折？昔曝攀岩傷勢心聲：想和她分手
影／霍諾德老婆害他重摔骨折？昔曝攀岩傷勢心聲：想和她分手造咖 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
離婚過更好／女星恢單後成帶貨女王 小紅書一戰成名「首場直播狂賺5300萬」
周幼婷3年前與藍正龍離婚後，幾乎消失在大眾視野，就連社群平台也鮮少更新，全心照顧一雙兒女，讓人一度以為她淡出了演藝圈，其實她偶爾還是會參與戲劇演出，也接過保養品業配，失婚生活並不孤單。不少女明星離婚後，副業反而更精彩。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前 ・ 發表留言
Lulu婚宴端壽桃幫阿Ken慶生！被催婚安心亞不藏了 秒回「1句話」
去年10月20日正式結為連理的陳漢典與Lulu，今晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，而今日正好也是男星阿Ken的生日，因此陳漢典跟Lulu還特別準備壽桃幫忙慶生，並在台上搞笑催婚他跟安心亞，阿Ken真實表情全都被拍下。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
王心凌43歲依舊是「不老甜心教主」！體重從沒超過44公斤的原因：每週運動3次、每餐只吃8分飽！
演唱會後，她過往受訪片段與社群分享也再度被翻出來討論。王心凌曾大方提到，自己的體重多年來都維持在「4 字頭」，最胖時也從沒超過44公斤！但談及如何維持這樣的狀態，她說運動並非追求一次練很多，而是重視次數與持續性。在運動習慣上，王心凌屬於長期派。她曾分享自己已...styletc ・ 4 小時前 ・ 發表留言