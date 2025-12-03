掰了萬事達 台北101聯名卡全換發Visa卡
[NOWnews今日新聞] 中信銀行「TAIPEI 101聯名卡」持卡人注意了！中信銀行正式公告，原由萬事達卡（Mastercard）擔任支付系統的「TAIPEI 101聯名卡」，將全面改採Visa發卡，既有持卡人到期後也將全數換發Visa版本，中信銀也同步調整卡片權益，並強調回饋不縮水、消費者權益照顧到位。
中信銀發行「TAIPEI 101聯名卡」已長達22年，不過，近日公告與台北金融大樓公司合作發行的「TAIPEI 101 聯名卡」已調整為僅發行Visa卡別，現持有的「TAIPEI 101聯名卡Mastercard卡」將不再發行，仍可持續使用至卡片到期，但若久未使用刷卡消費，為降低信用卡遺失及遭冒用的風險，將於您所持卡的有效期限屆至後，終止信用卡的信用卡契約，不再續發新卡。
為持續提供完整服務及優惠，中信銀行表示，將在「TAIPEI 101聯名卡Mastercard卡」到期或因掛失、毀損換（補）發時，更換為「TAIPEI 101聯名卡Visa現金回饋卡」，轉換後新卡可享「首年免年費」優惠。
同時，中信銀也公告優惠權益，原Mastercard世界卡轉為Visa無限卡，國內消費現金回饋升級至1%現金回饋無上限；原Mastercard鈦金卡：轉為Visa御璽卡，現有回饋權益維持不變；原白金/金/普卡等級卡友：同樣升等為Visa御璽卡，其中國內消費享0.5%現金回饋無上限，國外消費則最高可享2.5%現金回饋。
