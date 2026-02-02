掰了黃國昌、張啓楷！6白委明宣誓就職 民眾黨團新三長「震撼出爐」

即時中心／顏一軒報導

民眾黨落實不分區立委的「兩年條款」，白委黃國昌、張啓楷、林國成、林憶君、麥玉珍、黃珊珊正式卸任，未來將由資策會前處長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢等共6名白委將在明（3）日上午10時30分宣誓就職。而新會期的黨團三長，總召由原台中市議員陳清龍出任、副總召為中正大學勞工關係學系副教授王安祥、幹事長則是國立台北護理健康大學通識中心教授邱慧洳扛下。





由於民眾黨創黨主席柯文哲對不分區立委設有「兩年條款」的限制，因此黃國昌、張啓楷、林國成、林憶君、麥玉珍、黃珊珊已經請辭，而陳昭姿則因代孕法案未過得以續留立院；至於較晚遞補前白委吳春城職缺的劉書彬，任期則到2027年3月。

6位候任立委依序為洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍與李貞秀，預計明日上午10時30分將在大法官陳忠五的監誓下宣誓就職；民眾黨主席黃國昌昨（2）日受訪時透露，由於受到立法院長韓國瑜的邀請，因此他明天會陪同觀禮。





