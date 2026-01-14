掰了「百億麻將館太子爺」！阿Sa認愛小10歲鮮肉教練

阿Sa與健身教練Elvis交往中。（圖／翻攝自阿Sa Instagram）





現年43歲的港星阿Sa（蔡卓妍）2023年8月被爆出與「百億麻將館太子爺」石恆聰分手、結束6年感情，外傳是港姐季軍梁超怡介入感情。她與阿嬌（鍾欣潼）昨（13）日出席活動時，突然公開認愛健身教練新男友，甜蜜喊道：「好幸福！」

阿Sa去年慶生，與健身教練Elvis站合照C位。（圖／翻攝自阿Sa Instagram）

阿Sa去年慶生，與健身教練Elvis站合照C位。（圖／翻攝自阿Sa Instagram）

凍齡女神阿Sa分手「百億富三代」石恆聰之後，與33歲的健身教練Elvis（林俊賢）多次傳出緋聞，2025年她與男方在歌手林家謙演唱會現場同框被拍，後來又被網友發現，Elvis在社群曬出抱著女方貓咪的合照，且去年阿Sa慶生時，Elvis更與她站在大合照的C位，相當醒目。

廣告 廣告

健身教練Elvis曬出6塊肌精實身材。（圖／翻攝自Elvis Instagram）

健身教練Elvis曬出6塊肌精實身材。（圖／翻攝自Elvis Instagram）

兩人多次被眼尖的網友發現愛的證據，這段緋聞早就有跡可循，阿Sa昨日出席活動被追問感情狀態，現場大方認愛：「其實可以刪除緋聞兩個字！」坦言與男友過得很開心，更因為對方培養出爬山的健康興趣，單身3年後再遇上對的人，生活狀態很幸福。



【更多東森娛樂報導】

●阿Sa認了分手百億太子爺！ 6年情斷原因曝光

●百億太子爺棄港姐！死纏爛打阿Sa爆舊情復燃

●快訊／蕭煌奇結婚了！「甜曬婚戒」愛妻身分曝光

