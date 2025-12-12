掰了24年《大集合》！胡瓜露面認「沒續約」最後播出日曝

胡瓜攜手陳亞蘭、歐漢聲（歐弟）主持全新綜藝節目《週末最強大》。（圖／記者沈芳宇攝）





綜藝天王胡瓜攜手陳亞蘭、歐漢聲（歐弟）主持全新綜藝節目《週末最強大》，今（12）日舉行首播記者會，胡瓜被問及先前與民視爆出合約糾紛，寄存證信函表明不續約，主持24年的《綜藝大集合》恐收攤，他也親自還原事件始末。

胡瓜今年跳槽接下華視除夕節目主持，但將帶領《綜藝大集合》團隊回民視錄製2小時運動單元，今談及此事，胡瓜則表示：「我回到華視主持除夕節目才有現在這個節目，我們做了除夕之後，民視在4、5月就來找我『我希望你回民視幫我們主持除夕』，當時華視已經先找了，除了要開正當節目以外也要開除夕節目」，之後民視才詢問能否「主持兩小時運動節目」，胡瓜在經過華視同意後，便答應民視主持2小時特別節目的要求，「這跟同不同台沒關係」，

至於與民視的合約問題，胡瓜則透露，今年4、5月就已經同意民視做2個小時的過年除夕節目，由於擔心前兩年合約問題重演，「今年我怕又發生一樣的事情，所以我就問民視可以發存證信函給你嗎，我就寄給他不續約，民視也給我祝福」。

胡瓜坦認沒有與民視續約，雙方目前已經達成共識，而主持24年的招牌節目《綜藝大集合》，先前民視回應目前由大藝娛樂接洽中，胡瓜則透露，「這件事情跟民視沒有關係了，我就寄存證信函給他，他也ok祝福我們，合約就到1月31號，沒有所謂降價」，至於與大藝娛樂商談進度，胡瓜則說：「還沒有談到這個，這跟大藝也無關」。

