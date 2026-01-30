掰掰囉巨人 鄧愷威轉戰太空人 可能定位長中繼

旅美投手鄧愷威被交易到太空人。（翻攝自巨人隊官網）

本報綜合報導

美國職棒休士頓太空人隊與舊金山巨人隊交易，補進旅美27歲右投鄧愷威增加投手深度，可能定位長中繼。他30日表示，感謝巨人栽培與照顧，也感謝太空人給予新機會與挑戰，會把握每次上場機會，繼續努力。

太空人以美職小聯盟（MiLB）捕手畢亞羅爾為代價，與巨人交易鄧愷威，同時為鄧愷威將投手佛蘭斯放進指定讓渡（DFA）名單，以清出40人名單空間。

美職大聯盟（MLB）官網也報導，巨人球團證實這項交易並補充說明，送出鄧愷威除換回畢亞羅爾，也獲得國際球員簽約金額度。

廣告 廣告

據了解，鄧愷威春訓時會以先發投手方向調整，但進MLB名單方式可能是長中繼。太空人開季預計採6人先發輪值，能負擔長局數的投手需求增加；而鄧愷威保有下放MiLB選擇權，能讓球隊名單更具彈性。

鄧愷威過去2年都曾站上MLB，累計12場出賽、防禦率7.30，續航力及具備多種球路吸引外界關注；去年在巨人3A也投出防禦率3.63成績，在57局中製造89次三振。

記者陳建興∕台北報導

3月開打的世界棒球經典賽（WBC）主辦單位美國職棒大聯盟（MLB）表示，美東時間2月5日晚間7時（台灣時間2月6日上午8時）將透過MLB Network直播，揭曉20隊的30人名單。

衛冕軍日本隊已公布29人名單，包括球員大谷翔平、山本由伸與鈴木誠也等，共8名MLB球員參賽，創歷屆最多，還有最後1人待揭曉。

美國隊由球員賈吉當隊長，隊友包括拉利、舒瓦伯、史庫柏與史金斯等，陣容十分豪華。

中華隊目前在位於高雄市的國家運動訓練中心首階段集訓，總教練曾豪駒曾說，教練團2月3日開會討論30人名單，預計會帶15～16名投手，最終名單由MLB公布。

行政院長卓榮泰30日也前往高雄國家運動訓練中心，為正在備戰世界棒球經典賽（WBC）的中華隊加油打氣，並致贈20萬元加菜金。