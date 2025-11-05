揉合現代與東方風情 交織64坪雅緻的人文風尚

編輯 Jean Ru│圖片提供 YHS設計事業

小編帶你看好宅

64坪室內空間裡，融入東方的美學底蘊，透過現代設計的工法，將品味與美感串連在機能、動線之中，創造出符合當代的新東方色彩，讓居住者擁有一處非凡的人文宅邸。



玄關開始以大理石材鋪陳地坪，灰色調的淡雅紋理描繪其中，雅緻的美學氣息隨之瀰漫一室，深咖啡色調的木紋櫃體安排，挹注沉穩、安定人心的感受，層板上陳列優雅的風格物件，隨著嵌燈照明的映照，醞釀動人的美學溫度。雲彩意象般的大理石電視牆擘劃一室，引入生動的自然之趣，沙發後方書房區的兩側以虛實相兼的屏風半遮蔽內部情境，空間深處隱約透露金屬線條描繪出綻放的荷花之美，雅緻的藝術美學氣息頓時散漾開來，而深色的線條收邊與勾勒陰影，形塑空間的景深，與公領域以淺色調為基底的手法相互對比，更彰顯客廳的開闊器度；餐廳空間以加長的木紋餐桌結合石材中島，機能整併且讓更多家人或好友能共享美食饗宴或生活樂趣！



小編的最愛

整體空間以色彩對比、虛實相兼、景深的變化，創造出流動的視覺感受，以及捕抓一個個精緻的視覺亮點，動靜皆是景。

YHS DESIGN設計事業／楊煥生、郭士豪

地址：台北市大安區安和路二段217巷17號

電話：02-27352701

Email：yhsdesign@yahoo.com

網站：http://www.yhsdesigngroup.com/

