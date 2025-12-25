揍到答應！「第一美胸」傳遭暴力逼婚 本人首發聲回應

徐冬冬爆遭尹子維逼婚，親上火線回應。（圖／翻攝自尹子維微博）





中國大陸女星徐冬冬擁有火辣身材，更被封為是大陸第一美胸。她在2019年認愛大15歲男星尹子維，交往沒多久後兩人分手，直到2023年雙方證實復合，並在去年2月宣布訂婚，於明年舉辦婚宴。未料近日卻傳出男方暴力逼婚，對此，徐冬冬也回應了。

徐冬冬與尹子維一路走來多次分合，男方更在微博上演追愛戲碼隔空喊話，最後成功復合。根據《新浪娛樂》報導，兩人將在明年2月於徐冬冬家鄉哈爾濱舉辦婚禮，尹子維也轉發相關貼文透露另一場婚宴會辦在上海或是杭州。

未料近期卻有傳聞指出，尹子維三番兩次逼婚，甚至強行帶徐冬冬去拍婚紗照，否則就「全髮伺候」，甚至表示女方現在已經不會反抗，麻木到全盤接受。對此，徐冬冬截圖相關言論澄清，「我笑了…我非常堅定地說，誰動手他都不可能動手，他連蚊子咬他，他都把蚊子放出窗外的人。」用行動破除謠言。

徐冬冬親自破除謠言。（圖／翻攝自徐冬冬微博）

徐冬冬親自破除謠言。（圖／翻攝自徐冬冬微博）

