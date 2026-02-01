揍老夫妻出血…惡男身份被挖！竟是27年清潔隊員 環保局：已停職

記者簡榮良／高雄報導

眾人指認，身份被挖出！55歲馬姓男子騎乘電動自行車，逆向衝進高雄楠梓區一處地下道，正面撞上走在人行道上的挽手老夫妻，聽聞老翁要報警，馬男理智線秒斷，不斷朝對方頭部狂捶出血，暴力行徑惹眾怒，身份被起底，馬男擔任清潔隊員資歷已有27年之久，平時負責掃路班，工作表現普通，這回闖下大禍，飯碗恐怕不保。對此，環保局證實，已停職送考核會。

馬男擔任清潔隊員資歷已有27年之久，平時負責掃路班，工作表現普通。（圖／翻攝自Threads @worthless0309）

很難想像無怨無故被車逆向撞上，捍衛自己權利報警處理，會惹來無端流血攻擊。這起車禍發生在前天（1/30）下午16時許，楠梓區惠民捷道往楠梓新路方向的地下道。經了解，55歲馬姓男子騎電動自行車逆向行駛於惠民捷道人行道上，不慎衝撞挽手夫妻，70歲林姓男子要報警，馬男聽到關鍵字理智線斷掉，徒手瘋狂毆打林男頭部，面對身材魁梧、失控的馬男，儘管林男五官早已被打腫、衣服沾染血漬，也無力反抗，只能用手護住頭部不斷挨打。

55歲馬男騎的電動自行車逆向衝撞走在人行道上的挽手夫妻，聽聞丈夫要報警，馬男理智線秒斷，不斷朝對方頭部狂捶，想置人於死。（圖／翻攝自Threads @worthless0309）

眼尖的居民發現，馬男是當地頭痛人物，多次鬧上警局卻絲毫沒有悔意，狹路相逢就找人麻煩，去年10月無故拿磚頭作勢攻擊正要上班的民眾，警方到場，馬男戲精上身，躺在地上裝死說心臟痛。礙於告馬男沒錢賠償，家人也拿他沒輒，多數人只好摸摸鼻子自認倒楣；不過，這回攻擊比過往更殘忍、更肆無忌憚，已為地方治安敲響了一記警鐘。

除此之外，馬男也被肉搜出在環保局擔任清潔隊員，從民國88年9月入職至今已有27年，平時擔任掃路班，工作表現普通。這回闖出大禍，飯碗恐怕不保。

對此，環保局表示，該員行事不當，將送本局職工考核會進行議處並先暫停勤務執行。

環保局表示，該員行事不當，將送本局職工考核會進行議處並先暫停勤務執行。（圖／翻攝畫面）

