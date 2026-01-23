揍Toyz判決出爐！超哥750元平價鐵板燒「傳頂讓」本人疑曝原因

娛樂中心／巫旻璇報導

被外界封為「全台最有錢YouTuber」的超哥，於2024年大手筆跨足餐飲圈，接手經營一家鐵板燒餐廳。不過，單份套餐價格逼近800元，讓不少網友直呼吃不消。面對外界質疑，超哥並未退縮，反而親自拍攝開箱影片回應，強調700多元的餐點「誠意十足」，直接整尾魚上桌，試圖證明價值所在。然而，近日網路卻悄然流出該店頂讓的相關訊息，引發關注。





超哥鐵板燒餐廳驚傳頂讓





有知情人士在臉書社團「雙北市店面出租頂讓」發文透露，新北市中和區一間鐵板燒餐廳正在尋求合作或頂讓。該店距離捷運永安市場站僅步行約3分鐘，正對四號公園，環境清幽、人潮穩定，周邊還設有兩座停車場，交通相當便利。店內配置三座鐵板燒檯，每桌可容納8至10人，並設有兩間廁所，皆為日式免治馬桶。廚房設備完善，另有海水水族箱，可供販售龍蝦、鮑魚等活體海鮮，空間彈性高，適合各類餐飲型態經營。發文者也指出，開設一間鐵板燒餐廳動輒需投入上千萬元，而隨文附上的照片正是「新淘淘鐵板燒」。

超哥2024年進軍鐵板燒基礎套餐只要750元。

超哥2024年進軍鐵板燒基礎套餐只要750元。









超哥疑現身回應 親吐兩年撐業心聲





針對餐廳頂讓傳聞，一名疑似為超哥本人的網友也在相關貼文下方發聲回應。他坦言，自己原本並非餐飲科班出身，會選擇接手該餐廳，純粹是出於對年少時回憶與情感的執念，捨不得看著熟悉的店家走入歷史，才毅然投入經營。然而實際踏入餐飲業後，才發現現實與想像落差極大。該名網友提到，為了撐起餐廳營運，他從原本的消費者身分，轉變為日以繼夜忙碌的經營者。每天打烊後，看著太太因長時間勞動而顯得疲憊，再回頭審視自己的生活，也逐漸感到身心俱疲。他直言，若夢想必須付出代價，那麼自己已在這段時間裡傾盡所有。

他也進一步透露，餐飲業長期缺工的情況相當嚴重，在人力不足時，只能與太太親力親為，從外場服務、內場備料、帳務處理，到實際站上鐵板檯煎魚，全都一手包辦。為了讓餐廳步上軌道，他甚至花費近一年時間，承擔高額房租成本，重新尋覓主廚，從試菜、調整菜單重新開始。該名網友最後感嘆，自己本就不是餐飲人，卻硬撐了兩年多，如今已感到力有未逮，也坦言「我想，夠了」，言語間流露出對這段創業歷程的無奈與疲憊。

超哥鐵板燒餐廳驚傳頂讓。

超哥鐵板燒餐廳驚傳頂讓。









網友炸鍋開酸





消息曝光後，網友也掀起熱烈討論，有人留言調侃：「超倒體」、「不怕超哥玩物喪志，就怕超哥雄心壯志」，也有人感嘆「富二代什麼都不做，可能比創業還賺」，甚至還拿他與Toyz相比，笑稱「這一局鐵拳獲勝」。整起事件，再度引發外界對網紅跨界創業風險的熱議。

傷害案判刑確定 繳18萬罰金結案





值得一提的是，網紅「超哥」黃伯超因不滿自己經營的餐廳遭Toyz（劉偉健）公開批評餐點口味，去年一時情緒失控，在店外動手攻擊對方，導致Toyz頭部受傷，送醫縫合十多針。案件進入司法程序後，黃伯超曾提出以50萬元與對方和解，但未獲接受，最終法院依傷害罪判處有期徒刑6個月，得易科罰金。台北地檢署於23日通知黃伯超到案，繳納18萬元罰金後，全案正式結案。









「超派鐵拳」出手暴頭Toyz（右），超哥（左）被判刑6月確定，到台北地檢署繳交易科罰金結案。

「超派鐵拳」出手暴頭Toyz（右），超哥（左）被判刑6月確定，到台北地檢署繳交易科罰金結案。









