描寫俐落、簡潔又魔幻

本次決選作品中，個人以為〈鳥園〉和〈女人自己看電影〉都堪稱天才橫溢。〈鳥園〉以「我」與「大蟲」之間的男男SM故事作為主線──「我」於特種行業色情場所「鳥園」（命名用典可見承繼白先勇的企圖）工作，殷勤服務各類恩客「叔叔們」。這工作並非單單以色事人，更有以「敘事」撩人的成分。

觥籌交錯與眼波流轉間，「我」以漫無邊際的情色故事妝點自己，以此勾引一眾叔叔們，令自己在他們面前顯得更具誘惑力；而「我」與「大蟲」之間的SM故事就是這些情色談資之一。這點其實犀利指出情慾和敘事的彼此依賴：事實上普天下所有的慾望都與故事和人設有關。在「大蟲」的S與「我」的M之間，故事陰陽怪氣又活色生香。

作者筆鋒既colorful又juicy，性追獵與性冒險的描寫俐落、簡潔帶點魔幻，成功為故事製造了起伏的稜線。而故事的破口最終來自我對「大蟲」的懷疑：大蟲似乎也並沒有那麼「S」。對一個M而言，這或許很解，但卻又令人油然而生一種奇異的溫情與愛憐。情何以生？那或許是生命最核心的神祕。