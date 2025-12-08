提中國19次 台灣比重也增加! 大國衝突已死 美新版NSS防台海戰爭納「優先」

解放軍最近突然部署100多艘艦艇在台海周邊，疑似將有大動作，外界推測可能是聯合利劍-C軍演。 圖 : 翻攝自 X

[Newtalk新聞] 美國外交關係委員會網站 6 日發文，邀請 6 位專家解讀白宮的最新版國安戰略報告 ( 2025 NSS )。

該委員會高級研究員麗蓓嘉·利斯納表示，美國總統川普第一任期的國安戰略報告曾圍繞美國與中國和俄羅斯的大國競爭這一核心議題建立兩黨共識，而如今這一核心議題已不復存在。

最新的報告將中國與美國描述為「近乎對等的關係」，華盛頓對華政策的首要目標是「與北京建立互利共贏的經濟關係」，對俄羅斯的討論也含糊其辭。取代以往大國競爭視角的，是反映總統國內優先事項的高度意識形態框架。

俄羅斯總統普丁（左）與美國總統川普（右）不斷交好，又將與中國國家主席習近平會面，顯示美國正在放棄大國競爭策略。圖 : 翻攝自 X

「與中國的大國競爭已死」，該委員會亞洲安全高級研究員大衛·薩克斯稱，隨著最新版國安戰略的出台，大國競爭的時代宣告結束。新報告將地緣政治置於次要地位，將經濟置於「最終利益」地位；國安報告直到第 19 頁才提及中國，中國被視為美國的經濟競爭對手，而不是「系統性挑戰」。《聯合早報》稱，中國在報告中共被提及 19 次。

薩克斯稱，最重要的是，美國新國安戰略中的印太部分以中國為中心。「該地區其他國家的價值僅在於它們能否幫助美國贏得與中國的經濟競爭，以及能否遏制與北京的衝突。美國的條約盟友菲律賓甚至沒有被提及。」

新報告中，亞洲章節以「贏得經濟未來、防止軍事對抗」為主軸，台灣議題則被納入「威懾軍事威脅」部分。《南華早報》稱，報告中遏制台灣衝突是「優先事項」。

美軍第七艦隊與加拿大皇家海軍聯合執行例行任務，軍艦刻意由南向北穿越台灣海峽，展現對中國的威懾。 圖：SCS Probing Initiative X

據統計，與 2017 年相比，今年報告對台灣問題提及的次數明顯增多。報告宣稱：「外界對台灣的關注相當高，部分原因是台灣在全球半導體生產中佔據主導地位，但更主要的是，台灣可直接通往第二島鏈，並將東北亞與東南亞分隔成兩個不同的戰區。每年全球約 1/3 的海運通過南海，這對美國經濟具有重大影響。因此，最好通過維持軍事優勢來防止衝突。美國也將維持長期以來的既有政策，即美國不支持台海現狀遭任何單方面改變。」

復旦大學美國研究中心教授張家棟稱，過去幾十年裡打「台灣牌」成為美國對華政策的基本思路，如今美國擔心失去這張牌，因為整個台海形勢正向著符合兩岸人民共同利益的方向逐漸推進。

