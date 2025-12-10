提五點原因反對立宗教基本法 劉世芳：恐形成治外法權

內政部長劉世芳。（王千豪攝）

立法院今（10）天排審「宗教基本法草案」，內政部長劉世芳報告時提出五點反對，包含草案未指明宗教及宗教團體之定義或範圍、宗教自由之保障範圍極度寬廣且宗教自治等。劉世芳強調，由於宗教行為自由未有但書或界線，表示宗教團體可以主張「內部事務」而排除國家規範，形成「宗教內部治外法權」，外部將無法監督。

立法院內政委員會今審查朝野立委所提出的「宗教基本法草案」，劉世芳報告時表示，目前世界上並無以基本法為名而制定「宗教基本法」的國家，多在憲法中訂定宗教自由保障原則，並於一般法律中予以落實規定，或分別散見於各種法規、判決中，並無專門制定宗教基本法以保障宗教人權。

劉世芳並列出草案條文恐造成宗教自由凌駕其他自由權利的五點情形，包含草案未指明宗教及宗教團體之定義或範圍、草案立法目的使宗教自由優於其他法律、宗教自由之保障範圍極度寬廣且宗教自治、宗教行為被高度擴張、宗教立法一律歸中央，剝奪地方治理能力等。

劉世芳指出，由於草案宗教行為自由未有但書或界線，表示宗教團體可以主張「內部事務」而排除國家規範，形成「宗教內部治外法權」，外部將無法監督，恐引發大量以宗教自由為名之訴訟。

劉世芳說，我國憲法保障宗教自由，政府歷來皆致力於落實憲法、兩公約的宗教自由、平等原則，且有關公權力介入宗教事務並受憲法、兩公約施行法、司法院大法官解釋及其他相關法律之拘束與規範，草案中有關宗教自由之保障，已有更高層次之憲法保障規定，無必要再另行制定宗教基本法，以免疊床架屋，治絲益棼。

劉世芳強調，內政部為維護宗教團體組織之運作與發展，並解決宗教團體長久面臨之土地、建物、稅負及法律地位等問題，仍將聆聽各界意見與建議持續研議宗教團體法草案或宗教法人法草案等宗教法制，此亦為宗教界能夠認同之最大公約數，期能具體回應宗教團體需求及社會期待，因此建請審慎考量。

