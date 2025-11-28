提供人頭帳戶給詐團 男子被判刑、還須賠償60.8萬

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕蔡姓男子提供網路銀行帳號、密碼並申辦虛擬貨幣交易帳號、密碼後提供給詐騙集團，蘇姓女子被該詐騙集團依假投資手法騙走60.8萬。蔡男被警方逮捕後，之前先被苗栗地院依洗錢防制法判處有期徒刑4個月，併科罰金2萬元，蘇女近期向蔡男求償，苗栗地院法官審理後，判處蔡男需賠償蘇女60.8萬。

蔡男提供金融帳戶資料給詐騙集團前，與詐團成員曾透過社群軟體對話，蔡男還詢問「不會有風險嗎？」、「我朋友有被詐騙過，我會怕被詐騙」等，他於偵訊中並稱與詐團聯絡途徑為其友人告知，犯罪所得共3000元。

該詐團之後再臉書FB等社群平台刊登股票技術分析影片，吸引被害人點擊後再佯稱可協助投資獲利，導致蘇女在內共5人遭詐，蘇女先提告求償後，苗栗地院法官審理判處蔡男需賠償蘇女60.8萬。

