提供人頭詐領公益補助款 7協會理事長被追加起訴

中華仁德推廣協會前理事長葉東燦。資料照。呂志明攝



中華仁德推廣協會前理事長葉東燦，涉嫌利用孔子第75代孫孔祥科名下4個協會及其他協會充做人頭，在辦理公益活動向中油、衛福部、經濟部、勞動部等公家單位詐領700餘萬補助款，日前被台北地檢署依法起訴，檢察官又查出7名協會理事長，也涉嫌提供名下協會充做人頭，協助葉東燦詐領公益補助款，今日將7人依涉犯《刑法》詐欺取財及偽造文書等罪，予以追加起訴。

台灣社區關懷愛心服務協會連絡人蔡宗成。呂志明攝

檢調查出，葉東燦曾任中華仁德推廣協會、中華娛樂漁船協會理事長，同時也是台灣青年愛心事協會、中華髮容國際評審競技研究發展協會的聯絡人，蔡宗成則是台灣社區關懷愛心服務協會聯絡人，並擔任中華仁德協會及台灣社區關懷協會第一任理事長，由於也曾擔任國會助理多年，因此在協會中負責向立法委員請託取得推薦、撰活動計畫書及相關核銷作業。

孔子75代孫孔祥科，在擔任台灣中華儒學會理事長時，將學會借給2名主嫌充當人頭，也被列為被告遭到約談。呂志明攝

檢方查出，葉東燦、蔡宗成2人，自2022年3月間至2023年7月間，向孔祥科、楊珮珊、楊成俊、葉靖于、蔡昀恩、鐘大偉等人提供其名下多個協會充做人頭，以實際舉辦或名義上舉辦「111年第三屆用愛傳遞居家照顧暨節能減碳宣導活動」等51個公益活動，並利用空白收據虛增活動支出，製成活動計畫書、經費概算表，然後再由蔡宗成向立委取得推薦信函，再向相關單位申請補助，總計8人利用此一手法，在1年5個月內共申請補助款達1202萬1000元，這些錢扣除實際上有辦活動的行政費用、雜支，不法所達高達721萬2600元。

今年9月1日，檢察官依涉犯《刑法》詐欺取財及偽造文書等罪將葉東燦、蔡宗成與及提供協會充做人頭的孔祥科等6人共計8人提起公訴，目前全案正由台北地院審理中。

檢察官繼續清查資料發現，李明蓁、江萬治、許美惠、蔡瀛、楊成俊、鄭美涼、張振健等7人，也分別提供名下多個協會充做人頭，供葉東燦、蔡宗成2人詐領公益補助款，今日依法追加起訴7人。

