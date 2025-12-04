提供假資料讓陸客來台 名律師涉犯兩岸條例遭搜索約談

名律師陳振瑋因涉犯兩岸關係條例，由移民署新北市專勤隊送北檢偵辦。呂志明攝



曾擔任經濟部中小企業處榮譽律師的陳振瑋，以其經營的移民顧問公司，涉嫌提供不實的在職證明、行程表，讓陸客以商務活動名義來台，最後從蹤成迷，移民署新北市專勤隊清查發現後報請台北地檢署組成專案小組偵辦。

嘉仁旅行社業務李美娟，30萬元交保。呂志明攝

專案小組今(12/4)日持法院核發搜索票，前往陳振瑋設立的律師事務所、移民顧問公司及資產整合公司等地執行搜索，同時以被告身分傳喚陳振瑋及其陳姓員工，合作旅行社的李姓女業務、提供在職證明的賴姓兄妹等5人到案，全案朝違反《兩岸關係條例》、《刑法》偽造文書等罪方向偵辦。

移民署清查發現，在2023年、2024年間，有4位陸籍人士，全都是透過台灣同一家旅行社，以商務活動的名義來台，其中有1位申請資格不符失敗，而來台的3人，在事後調查他們來台的行蹤，卻無法掌握，與他們當初申請來台所提供的行程全不相符。

在深入追查發現，這些陸籍人士所提供的在職證明、行程表全都不實，幕後居間牽線、主導者竟是名律師陳振瑋。

