提供南迴地區全齡照護服務 太麻里綜合社會福利館動土

太麻里綜合社會福利館動土，將成為南迴地區家庭支持基地與社區共融中心。（記者鄭錦晴攝）

記者鄭錦晴／台東報導

台東縣府二十六日辦理太麻里綜合社會福利館動土典禮，將興建一座兼具托育、家庭支持與心理衛生服務功能的四層樓綜合型福利館，預計一一六年三月完成，屆時將成為南迴地區家庭支持基地與社區共融中心。

縣長饒慶鈴指出，太麻里社福館未來將有二十九位專業社福人力進駐，提供南迴線全齡照護的優質服務，並增加在地就業機會。目前台東縣共有十一家托嬰中心，預計到一一七年全縣將新增樂齡社福大樓等共八家托嬰中心，可再增加收托二四０名幼兒，讓更多家庭能享有優質托育服務。

社會處長陳淑蘭說，綜合社會福利館位於太麻里萱愛館（親子館）舊址，將拆除原建物後新建地上四層的福利館，一樓為「社會福利服務中心及心衛中心分站」，設有會議室、實物銀行、家庭會談室，提供民眾即時、專業且貼近生活的服務。

二樓為公設民營「托嬰中心」，可收托三十二名幼童；三樓為「托育資源中心」，提供０至六歲幼兒分齡活動空間及家庭諮詢服務，並由專業托育或社福團體進駐，提供專業指導與課程。

四樓規劃為「開放式多功能空間」，設有多媒體教室、團體教室，未來將開放給鄰近學校、社區團體及民間機構使用，促進資源共享與社區共學。