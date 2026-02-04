提供哈瑪斯上校以「醫生」身分專文抨擊以色列 紐約時報、泰晤士報被批為恐怖份子洗白

加薩北部一間醫院院長塞非亞曾在《紐約時報》發表抨擊以色列的言論，他的真實身份為哈瑪斯上校。(圖片來源/Medical Services – Gaza Strip FB)

一名加薩地區醫院院長近日被爆出是哈瑪斯恐怖組織的軍官，而他過去在媒體高調抨擊以色列的行徑也被挖出，《紐約時報》（New York Times）和《泰晤士報》（Times）竟然都曾刊登過他的專欄文章。

根據耶路撒冷非政府組織「觀察家」（Monitor）的調查，位於加薩北部的卡邁爾艾德旺醫院（Kamal Adwan Hospital）院長塞非亞（Hussamm Abu Safyia）與哈瑪斯關係相當密切，在哈瑪斯掌控的加薩醫療服務機構（ Gaza Medical Services）Facebook上刊登一張2016年拍攝的照片，當時他身著哈瑪斯迷彩軍裝，參加醫院落成慶祝會。

從照片可看出哈瑪斯高級將領齊聚一堂，貼文指出參加者包括將軍層級的賈拉赫（Abu Obaida Al-Jarrah）、軍事醫療服務機構主任薩烏迪（Saeed Saoudi）和哈瑪斯國家安全部隊司令古爾（Naeem Al-Ghoul），塞非亞則是位居上校。

紐時、泰晤士報淪為恐怖份子宣傳工具

塞非亞曾以「加薩醫生」之名兩度在《紐約時報》刊登專欄，內容充滿強烈的仇視以色列言論。除了《紐約時報》之外，《泰晤士報》也是提供塞非亞抨擊以色列的平台之一，他於2023年10月29日和2024年12月2日發表文章，其中一篇他寫道「我們正遭受苦難，背負著加薩北部人所遭受的種族滅絕代價」

批評者指出，哈瑪斯在2023年10月7日發動屠殺，造成1200名以色列平民死亡，《紐約時報》和《泰晤士報》卻仍讓塞非亞以「加薩北部醫院院長與兒科醫師」之名，提供專欄版面，發表指控以色列「種族滅絕」的文章。

批評人士譴責，《紐約時報》和《泰晤士報》刻意隱匿其恐怖組織背景，嚴重違反新聞中立和專業，形同為恐怖組織洗白，誤導國際輿論，兩大媒體為哈瑪斯成員提供版面，儼然淪為恐怖份子宣傳的工具。

媒體監督組織「誠實報導」（Honest Reporting ）也點出其他類似的案例，從中可看出一些主流媒體聘用的自由撰稿人與恐怖組織存在關聯。其中一例是加薩記者阿里斯（Hassan Aslih），他曾被拍到與哈瑪斯領導人辛瓦爾（Yahya Sinwar）親吻臉頰的照片，辛瓦爾是10月7日加薩大屠殺策動者，而阿里斯的作品曾在CNN和美聯社（Associated Press）發表。

哈瑪斯勢力深入加薩醫院

加薩地區恐怖份子正大舉掌控當地醫療設施，以色列國防軍發言人揭露，塞非亞任職的卡邁爾艾德旺醫院是哈瑪斯大本營，醫院內擠滿數百名哈瑪斯成員和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織恐怖份子。

以色列政府曾多次警告，哈瑪斯勢力深入加薩地區的醫院，例如在加薩走廊最大醫療中心希法醫院（Al-Shifa）發現地下通道、武器和指揮部。以色列軍方2020年揭露的一份哈瑪斯內部文件顯示，哈瑪斯將醫院視為戰略資產。

目前尚無證據可說明塞非亞實際參與恐怖活動，不過以色列軍方證實，2024年加薩戰爭期間他曾因涉嫌「參與恐怖活動」而被捕，因未起訴而被釋放，此後他成為國際維權運動的焦點人物之一。



