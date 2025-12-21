提供土地堆放拆除廢棄物 男子小賺4千被判刑1年2月

基隆地院認定簡男已違反廢棄物清理法，判處1年2月徒刑。(記者吳昇儒攝)

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名朱姓工程行老闆2021年間承攬鼎王長安店的拆除工程，透過簡姓男子媒介找來蔡姓司機幫忙運送廢棄物。簡男則再提供土地，讓蔡男傾倒，從中賺取費用。同年12月20日凌晨，蔡男傾倒廢棄物後，雙方卻因價格談不攏引發糾紛，簡男直接到環保局檢舉，案件因而曝光。基隆地院認定簡男已違反廢棄物清理法，判處1年2月徒刑。

檢警調查，朱姓老闆從其他廠商手中轉包承攬該拆除工程的廢棄物清理部分，請來臨時工簡男協助清理廢棄物。因整理出來的廢棄物非常多，朱便請簡介紹，可以處理的司機及傾倒的地點。簡男便將先前配合過的蔡姓司機介紹給朱男，朱、蔡雙方協議，以一車8千元代價，幫忙清運現場的廢棄物。

檢警發現，2021年12月20日凌晨期間，蔡男共載運兩車現場拆除的廢棄物，到簡男提供的土地上傾倒，且付給簡男4千元。依雙方對話紀錄得知，簡男與蔡男在傾倒的價格發生爭執，簡男要求第二車要付5千元遭拒，進而通報環保局。但該片土地並無合法傾倒廢棄物資格，簡男一併被送辦。

檢察官偵訊後，認為簡男已違反廢棄物清理法中的非法提供土地堆置廢棄物罪，依法將他起訴。

法官審理時，簡男雖承認被傾倒廢棄物的土地為其所使用，卻否認有何非法提供土地堆置廢棄物，辯稱是朱、蔡二人以怪手破壞該土地鐵門、倉庫，並將土地整平，且拆除的鋼材也被蔡所拿去販售；隨後將廢棄物載運到該土地堆置，自己完全不知情。

承包工程的朱姓老闆向法官表示，自己以每車8千元的代價，聘請蔡男處理廢棄物，一共請他清運兩次，已經支付對方1萬6千元。

蔡男則提供對話紀錄左證，證明簡男同意讓自己傾倒廢棄物，且要求第二車要從2千元漲為5千元，因價格談不攏，才會發生爭執。

法官審理後認為，簡、蔡二人雙方對話紀錄證明，簡男明知蔡男會在土地上傾倒廢棄物，且有對其收費，事證明確，故依非法提供土地堆置廢棄物罪判處有期徒刑1年2月，不法所得4千元沒收。

