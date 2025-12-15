提供土地堆置營建廢棄物 前台南市議長郭信良遭起訴「求刑3年半」

橋頭地檢署偵辦前台南市議會議長郭信良涉嫌提供土地供堆置營建廢棄物，找來怪手進行開挖。（圖：橋頭地檢署提供）

橋頭地檢署偵辦前台南市議會議長郭信良涉嫌替三地能源前董事長鍾嘉村關說光電案，今年10月將他提起公訴，檢察官持續追查發現，郭信良提供一塊土地讓營造公司堆置土石方等營建廢棄物多達4.9萬立方公尺，今天（15日）再依廢棄物清理法，追加起訴郭信良，並具體求刑3年半。（溫蘭魁報導）

橋頭地檢署調查，前台南市議會議長郭信良111年間規劃開光電案場，他所經營的能源公司承租台南市安南區城西段13筆土地，因未能取得台電饋線容量，案場遲遲沒有施工，土地處於閒置狀態。

113年間，國家住宅及都市更新中心在台南市安南區辦理「和順安居社會住宅新建統包工程」，某營造公司李姓負責人承攬這項工程的營建剩餘土石方外運作業，明知土方應該運到合法的土資場處理，且，相關公司沒有取得廢棄物清除許可，竟為了節省成本，向郭信良探詢是否有土地可供回填；郭信良明知回填土方來源是地下室開挖工程，極可能夾雜混凝土塊和磚塊等營建廢棄物，仍提供城西段土地堆置廢棄物，傾倒的數量約4萬9372立方公尺，估算節省了296萬多元的處理費。

橋檢在台南市城西段土地開挖出磚塊等營建廢棄物。（圖：橋頭地檢署提供）

橋頭地檢署偵查終結，依廢棄物清理法起訴郭信良和李姓營造公司負責人等人，橋檢襄閱主任檢察官顏郁山說明起訴並具體求刑的理由：「經審酌被告郭某身為民意代表，任議長，本應以身作則維護環境，竟以一己之私，提供土地供人非法堆砌大量營建廢棄物，嚴重破壞生態環境，犯後仍否認犯行，態度不佳，請從重量刑有期徒刑3年6月。」

◆《中廣新聞》提醒：未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪。