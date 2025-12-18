提供場地做環保 積善家帶出人間菩薩

台中東區環保站成立十多年，地主是慈濟志工「賴萬清」，這裡早年是他的工廠，後來工廠結束後，他把這三百坪的場地，無償當成環保站使用。他今年90歲，這些年常常來做環保，還把女兒、姪女和其他家人，都來做環保。女兒也在今年受證了，爸爸做了最好了身教，全家一起做慈濟。

18他是90歲的慈濟志工賴萬清，下午準時出現在環保站，三百坪的空間，原本是他的工廠，10多年前提供給慈濟做環保。

慈濟志工 賴萬清：「身體還不錯 要做事，憑藉證嚴上人的福氣。」

越活動，身體越好，不只他自己，他還把親朋好友都拉進來。

賴萬清的女兒 賴鈺津：「這是我爸爸 這是我姊姊 堂姊，這是我舅舅 兩位舅舅 這位是師兄，我爸爸來十幾年了，他就把親戚都拉來做。」

女兒看著爸媽用心付出，自己也參加培訓，今年底受證了。

賴萬清的女兒 賴鈺津：「我很感恩上人，也感恩我的爸爸媽媽，我媽媽已經往生了，我想說 ，她對慈濟的這分心 還有慧命，我想繼續把它延續下去。」

志工賴萬清說，言教不如身教，果然發揮影響力，一個帶一個，一群人才能走得更久。

